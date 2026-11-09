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Fenerbahçe, bana göre ligin iyi ekipleri arasında olan Çorumspor'u 5 golle deplasmanda geçmesini bildi.

Emre Belözoğlu'nun yaklaşımı İsmail Kartal'dan oldukça farklı. Emre hoca rakibi daha ileride karşılamak istiyor. Çorum deplasmanında da bunu başardı. Göze hoş gelen bir futbol vardı sahada.

Belözoğlu'nun Kante'yi kulübeye çekmesi bir hayli eleştirildi maç öncesinde. Ancak ben bir hayli sevindim, Kante robot olmadığını biri anladı çok şükür. 35 yaşında bir futbolcunun bu tempoyu kaldırabilmesi pek mümkün değil, ne kadar adınız Kante de olsa.

Hoca değişikliği, Greenwood'a da iyi geldi. İngiliz oyuncu istediği serbestliği Emre hoca yönetiminde bulabilecek gibi görünüyor.

İrfan Can Kahveci ise hoca değişikliğinden bağımsız olarak zaten bir süredir parlıyor. Asensio'nun yerini iyi doldurmakla beraber, kariyeri de yükselişe geçti. Kötü gününde Milli takıma çağrılırken, iyi gününde çağrılmaması ironik oldu.

Tüm bunların yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma beraberliğinin ardından istifa eden İsmail Kartal'ın geri döndürülmesi Fenerbahçe'ye çok şey kaybettirdi.

Bu yanlış olmasaydı belki şu an çok farklı şeyler konuşuyorduk.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı zor. Ama en azından göze hoş gelen bir futbol seyredebiliriz.