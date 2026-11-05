Fenerbahçe, Liverpool’a karşı mücadele gücü yüksek olan, defansif yönü kuvvetli Kante, Guendouzi ve İsmail orta sahasını tercih ederek maça başlamıştı.

Hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci bile elinden geldiğince savunmaya bütün gücüyle yardım ediyordu. Lukaku ve Greenwood pres gücü çok yüksek oyuncular değiller ve bu yüzden onlardan savunma desteği alınması pek mümkün değil. Fenerbahçe’nin defans ağırlıklı anlayışına rağmen Liverpool’un daha fazla atak yaptığını gördük. Nyoni’nin golünden sonra biraz baskı kurup rakibin üstüne giden ev sahibi Fenerbahçe, Liverpool savunmasını sarsmaya başlamıştı. Serbest vuruşta Greenwood’un şutu savunmaya çarpınca Alisson çaresiz kaldı ve beraberlik geldi.

İkinci yarının başlangıcı da maçın ilk yarısına çok benziyordu. Liverpool yine çok adamla Fenerbahçe yarı sahasındaydı. Fenerbahçe ise ani atak arayışındaki görüntüsüne devam etti. Roma nasıl zorlandıysa Liverpool da aynı duyguları yaşıyordu Kadıköy’de. Isak, Wirtz ve Gakpo oyuna girdikten hemen sonra sahne değişti. Baskı arttı ve Isak ile öne geçti konuk ekip. Fenerbahçe’nin dün akşam çok iyi olan yönü vazgeçmemesiydi. Archie Brown harika zamanda beraberliği getirdi.

Vedat Muriqi, Brown’un kullandığı taç atışında pozisyonu çok iyi hissedip kafayı vurdu ve Fenerbahçe tam anlamıyla geri döndü. Şampiyonlar Ligi’nde böyle unutulmaz geceleri yaşamak çok önemli. Fenerbahçe’ye büyük moral getirecek önemli bir sonuç çıktı ortaya dün gece.