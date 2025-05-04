Beşiktaş, 2004-05’ten sonra ilk kez bir sezonda F.Bahçe’yi iki kez yendi.

Tesadür müdür? Asla değil. Çalışmanın ürünü bu. Beşiktaş bu kadrosuyla Fenerbahçe'den çok daha üstün büyük maç başarısına sahip oluyorsa maçlarına kafa patlatıp uygulamada irade ortaya koyduğu içindir.

Fenerbahçe'de bu irade yok. Oyuncuda varsa da hocada yok.

Kendinizi Fenerbahçe oyuncularının yerine koyarsanız ne demek istediğimi daha net anlarsınız. Her maçın sonunu mağdur edebiyatına bağlarsanız, bir takım güçler tarafından engellendiğinize bağlarsanız oyuncuyu kazanmaya motive edemezsiniz.

'Ben ne oynarsam oynayayım zaten izin vermeyecekler' psikolojisine giren hiçbir oyuncu sahaya yüreğini koymaz, koyamaz. Mourinho Fenerbahçe'ye bu ziyniyeti angaje etti. Bağladı prangaları oyuncuların boynuna. Fenerbahçe'de kim yürekli çıkıyor sahaya? Herkeste ayrı 'boş verdim' havası.

Beşiktaş'ın farkı Fenerbahçe'ye göre şuydu; takımın bir hedefi var. Şu kötü sezonda Avrupa'ya gitme hedefine gerçekçi şekilde bağlanış var. Solskjaer de üç büyüklerin üçünü de devirip tarihe geçti bu sezon. Kısa hedeflere yürüme adımları büyük Beşiktaş'ta. Trabzonspor'un da öyle diyebilirim. Fatih Tekke'nin değişimi ortada.

Fenerbahçe'yi el birliği ile hedefsiz bıraktılar. Ligin Galatasaray ile birlikte en değerli kadrosunun hedefsiz kalması kabul edilir değil. Şampiyonluk kaybetmek camiayı kırıyor olabilir ama tek derbi kazanamadan sezon bitirmek ne demek?

Geçtiğimiz haftalarda şunu söylemiştim; Kadıköy'de rakipler için kazanmak sıradanlaştı artık. Çünkü rakibine saygısı olmayan bir adam var dümende. Jose Mourinho kaybetmenin saygısını bilmiyor. Fenerbahçe'nin başında nice hocalar çıktı bu rekabete. Ezdirmediler hiçbir zaman. Kaybetseler de ezdirmediler.

Aldığı paranın hakkını vermeyi bırakın, işini pişkinliğe dönüştürmüş bir hoca görmek Fenerbahçeli'nin en büyük kaybıdır. Şampiyonluk kaybından da büyüktür bu. Böyle figürler Fenerbahçe'nin temsilcisi olamaz.

Kupa maçı sonrası Okan Buruk'a yaptığı hareketle buraya saygısı olmadığını, o gün Türkiye'ye veda ettiğini söylemiştim Mourinho'nun.

Bugün şunu da ekliyorum; o gün Mourinho'nun yaptığını savunanları da listenin en başına yazın. Zararın nereden geldiğini, çürümenin içeriden olduğunu, içine giren kurtçukların Fenerbahçe'yi yiyerek bitirdiğini anlamadan buraya başarı gelme ihtimali yok.

Fenerbahçe'nin temiz sayfası kaldıysa pamuklara sarsın ve en başına SAYGI yazıp altını Fenerbahçe'nin en kötü gününde bile saygısını yitirmeyen insanlarla doldursun. Benim reçetem budur.