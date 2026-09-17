Borsa İstanbul’u sarsan fon krizine devlet nihayet müdahale etti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi büyük portföy şirketinin sahip olduğu 130 hisse senedini işleme kapattı. 830 milyar TL’yi bulan yatırım fonlarının 515 bin yatırımcısı var. Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Bazı yatırım fonları bilinmedik hisselerde çok büyük pozisyonlara ulaşmıştı. Hisseler yükseldikçe getiri artıyor, yeni yatırımcılar akıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl kasım ayında “Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz” diyerek, vurgunu işaret etmişti. Fakat müdahale etmediler. SPK, bu yıl 28 Ağustos’ta neşteri vurdu. Yatırım fonları rehberinde değişikliğe gidildi. En çok da Muhammed Yarız ve yönetim kurulu başkanı olduğu Pusula Portföy etkilendi. Defalarca ceza yedi Yarız, 28 yaşında. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’ni ihlal ettiği için 2020’den bu yana her yıl ya para cezası ya da işlem yasağı yemiş. Babası Celal’le birlikte cezalandırıldılar. Siciline rağmen Pusula Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı olmasına göz yumuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu, gidişata 14 Temmuz’da el koydu. Yarız, ifadeye çağrıldı. Takipsizlik beklerken, ummadığı bir gelişme oldu. 2 Eylül’de Yarız ve babasına yurt dışına çıkış yasağı kondu. Şu tesadüfe (!) bakın: Tam da o hafta Pusula Holding, Pusula Portföy ve Katılımevim için Tera Grup ile masaya oturup el sıkıştılar. Ve Yarız, arazi oldu! tekneyle kaçtı Tarih, 12 Eylül. İş dünyasından bir dostum şu mesajı attı: “Muhammed Yarız, Marmaris’ten tekneye binerek, yurt dışına kaçtı.” Kaynaklarıma sordum. Evet, doğruydu. Telefonunu ofisine bırakıp gitmişti. Yunanistan’da olduğu tespit edilmişti. Villasına, evine, aracına ve hesaplarına tedbir konmuştu. Saat 17.55’te X’te şu paylaşımı yaptım: “Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, Marmaris’ten tekneyle yurt dışına kaçtı. Telefonunu ofisinde bırakan Yarız’ın Yunanistan’da olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılan Yarız’ın mallarına ve hesaplarına tedbir kondu.” Yer yerinden oynadı. Paylaşımım saatler içerisinde 9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Konum-fotoğraf istedim Yarız, saat 20.35’te beni aradı. Yurt dışına çıkmadığını, Antalya’da olduğunu ve ertesi sabah ifade için İstanbul’a gideceğini belirtti. Yurt dışına çıkış yasağını bildiğini, diğer tedbirlerden haberdar olmadığını iddia etti. “Üç gündür izoleyim” dedi. Yalan söylüyordu. Antalya’da olduğunu ispat etmesini istedim. “Babam arıyor” dedi ve kapattı. Ardından şu mesajı yazdı: “Bir aydır Tera ile satın alma görüşmeleri devam ediyordu. Bir hafta önce nihayete erdi ve yöneticilik yapmama ihtiyaç kalmadı. Stresli bir dönem geçirdiğim için tatile çıktım. Bu haberlere istinaden yarın sabah İstanbul’da olacağım.” Şöyle yanıt verdim: “Antalya’da olduğunuzu ispat eden fotoğraf ve canlı konum yollar mısınız?” Yarız, şu mesajı gönderdi: “İstanbul’da değil, direkt buradan ifade vereceğim. Bununla alakalı haber yaparsanız çok sevinirim. Bir suçumuz yok. Bir anda bütün her şey üstümüze gelmeye başladı. İki üç saat içinde inşallah ifademi vereceğim.” Türkiye’de olduğunu yazmamı istiyordu. Halkı kandırmış olacaktı. Tekrar fotoğraf ve canlı konum istedim. Bir daha yazmadı. Gece boyunca servet yağdırıp aleyhime binlerce tweet attırdılar; küfürler ve tehditler gırla gitti. Geri adım atmadım. “Marmaris’teydim” dedi Yarız, 13 Eylül’de Bodrum’da ortaya çıktı. Marmaris’ten Yunanistan’a gittiği teknesiyle Bodrum’a gelmişti. Paylaşımım üzerine ülkeye dönmeye mecbur kaldı. “Kaç” diyenler büyük ihtimalle geri gelmesini istedi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadesinde Marmaris açıklarında olduğunu ileri sürdü. Oysa bana Antalya’da bulunduğunu söylemişti. Polis eşliğinde İstanbul’a getirildi. 14 Eylül’de Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu’nda ifadeye alındı. SPK Kanunu’na muhalefet SPK Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklama istemiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmedi. “İsim benzerliği bulunduğunu düşünüyorum” dedi. Avukatına göre Yarız, eylül ayında takipsizlik çıkmasını bekliyor ve e-devlet’ten bu bilgiyi sorguluyordu. 2 Eylül tarihli yurt dışına çıkış yasağı kararını öğrendi. İddiaya göre bu tebligat 5-6 Eylül’de ellerine ulaştı. Avukatı “Tedbiri öğrenip kaçma hazırlığımız olmamıştır” dedi. Yarız’ın Marmaris’te teknede olduğunu, telefonuna ulaşılamadığını iddia etti. “Ev hapsi olmadığı halde adresinde bulunmadığı gerekçesiyle tutuklamaya sevki yasaya aykırıdır” dedi. Yurt dışına kaçma haberleri üzerine savcılığa geldiklerini söyledi. ‘Gayriresmi yollarla...’ Yarız, tutuklandı. Kararda, sosyal medyada Yarız’ın yurt dışına kaçtığının birçok kez gündeme geldiği belirtiliyor. İkametinde bulunmadığı, “gelen bilgilerin yurt dışına gayriresmi yollar ile çıkış yaptığını gösterir nitelikte olduğu” vurgulanıyor. Hakkında SPK Kanunu’na muhalefetten soruşturma yürütüldüğü ve SPK tarafından hazırlanan raporun beklendiği kaydediliyor. Suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması yönünden ifadesinin alınması gerektiği belirtiliyor. Delil karartma şüphesi ve yurt dışına kaçma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Yarız, dört gündür cezaevinde. O, içerideyken... Yurt dışına kaçmasının yol açtığı deprem, Borsa İstanbul’a ağır bir darbe vurdu.