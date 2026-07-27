Satır aralarında kalan bazı sözler vardır ki, en önemli sorunların işaret fişeği gibi öne fırlar! İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun cümleleri arasında geçen, kısa fakat bilgiye dayalı önemli sözler gibi... Dervişoğlu, Öcalan ve PKK’lılara af getirmeyi amaçlayan “Çerçeve Yasa Tasarısı”nı eleştirirken “Bu tasarı ağzına kadar GAFLET ve YABANCI PARMAĞININ İZİYLE dolu!” dedi. O sözler, iki yıl önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sloganıyla başlattığı “Öcalan ve PKK’lılara af kampanyasında yabancı devletlerin parmağı olduğu” kuşkusunu dile getiriyor. ★★★ Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerini doğrulayan net deliller var. Bunlardan biri Michael Rubin’in Washington’da yayınlanan “Examiner” adlı politika dergisinde çıkan makalesidir. Michael Rubin öyle sıradan bir Amerikalı değil... ABD Savunma Bakanlığı’nın karargâhı olan Pentagon’da sözü geçen etkin bir siyasi danışman olarak görev yapmış bir adamdır. Görev süresi bitince Pentagon’dan ayrılmış ama siyasetten ayrılmamıştır. Orta doğu uzmanı olan bu adamın kaleme aldığı önemli yazının başlığı aynen şöyle: “TÜRKİYE’NİN ÇÖKÜŞÜ VE BÖLÜNMESİ KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR.” ABD yöneticileriyle yakın ilişkileri olduğu bilinen bu adamın yazdıkları, Türkiye’ye karşı hazırlandığı anlaşılan hain, kalleş bir planın parçası gibi... Aklımızı kullanıp tüm bunlardan önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. ★★★ Michael Rubin’in geçen yıl Washington Examiner’de yazdığı müthiş makale (özetle) şöyle: “Türkiye’nin Kürtler üzerindeki zaferi ‘PİRUS ZAFERİ’ oldu. (Pirus Zaferi, kazanan üzerinde o kadar yıkıcı bir etki yaratan zaferdir ki, bu durum neredeyse bir yenilgiyle eşdeğerlidir. Böyle bir zafer, gerçek anlamda bir başarı duygusunu yok eder, uzun vadede çok büyük zarar verir.) Türkiye’de muhtemelen dış destekle bir iç savaş çıkacak. Türkiye’nin Hamas’a verdiği desteğe misilleme olarak Kürtler, Filistin örneğine dayanarak, harekete geçecekler. Türkiye’nin bölünmesini engellemek kolay olmayacak! Ankara itiraz ettiğinde Kürtler bölgede bir halk oylaması (plebisit) isteyecek ve bu oylamanın sonucunda ‘Üniter Türkiye, tıpkı Yugoslavya gibi’ tarihe karışacak!” ★★★ İşte, Amerikalı danışmanın skandal yazısının özeti... Bu makale, yabancı devletlerin (özellikle ABD’nin) Türkiye üzerindeki çirkin emellerini göstermesi bakımından çok önemlidir. Yedi düvelin topraklarımızda gözü var. Bunlar Türkiye’deki bazı grupları maşa olarak kullanıyor. Aklımızı başımızda toplayıp ülkemize sahip çıkalım. Partiler de insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür! Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP’den ayrılarak kurduğu YENİ PARTİ, Türk ulusuna aydınlık günler vaat ediyor. Parti programında yer alan “Bu kara düzeni değiştireceğiz” ifadesi, Özgür Özel’in Türk halkına verdiği bir “Şeref sözü” olarak kabul edildi. CHP’de kalan 44 milletvekilinden en az 10 veya 12’sinin bir ay içinde YENİ PARTİ’ye katılacağı düşünülüyor. Bu durumda 103 yıllık koca çınar CHP ne olacak? Bunu zaman gösterecek ama siyaset bilimciler “Siyasi partiler de insanlar gibi doğar, yaşar ve ölür. Hiçbir parti ebedi değildir!” diyor. YENİ PARTİ’nin en büyük avantajı “Genç, yeni, diri, yıpranmamış” olması. Sıfır kilometrede bir yarış otomobili gibi çevik, atik ve hızlı... Genel Başkan Özgür Özel, pusulalarının gösterdiği yönün iktidar olduğunu söylüyor. İktidarda olduğu 24 yılın ağırlığını üzerinde taşıyan AKP’nin, halkın desteğini alan dinamik YENİ PARTİ’ye karşı nasıl bir politika izleyeceği merak konusu! GÜNÜN SÖZÜ Zamanın kime dost, kime düşman olacağı bilinmez!