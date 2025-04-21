Kamuoyunda maç başlamadan önce genel kanı Fenerbahçe’nin rahat rahat kazanacağıydı. Maç başlayınca öyle olmadığını gördük. Adamların 5 oyuncusu cezalı, yedek kulübesinde 17, 18, 19 yaşlarında bebeler var. Teknik adam da mecburi olarak aynı oyuncularla uzun süre devam etti. Karşıdaki takım nasıl? İnanılmaz transferler yapmış ama sahada futbol yok. Şu gözüküyor: Teknik adam çok çok önemli bir faktör. Kayserispor’un bu hocadan önceki futboluna bakın bir de şimdiki futboluna. Adam elindeki kadroyla en iyisini oynatıyor. Peki aynı cümleyi Fenerbahçe için söyler miyiz? Mourinho geleli aylar oldu. Fenerbahçe’nin oyununda tempo veya baskı var mı? Yok. Ağır ağır oynuyorlar. Zaten hızlı oyuncuları da yok. Futbolda hücumda hızlı ve çabuk adamın yoksa iş yapmak çok zor.

Dakika 89 olmuş, Kayserispor 35 metreden orta açıyor Fenerbahçe kalecisi vakit geçiriyor. Çünkü maç 3-2 biterse ümitler sönecek. Vallahi de öyle oluyor. Televizyon yayınına girmedim bunun için maçın bitişini bekledim. Öyle bir maç ki maçın ötesinde bir şeydi. Maçtan fazla bir şeydi. Bu maçın böyle bitmesi demek şampiyonluğun gitmesi demekti. Onun için de maçı bitirmeden yayına girmedim. Galatasaray’ın şampiyonluğu hayırlı olsun. Fenerbahçe’nin bu futbolunun sorumlusu ise Mourinho’dur. Galatasaray’ın futboluna bakıyorsunuz. Tempolu, göze hoş gelen futbol. Dün gece Fenerbahçe ise kabız bir futbol. Artık bir mazeret sunamaz, puan farkı da 5 oldu. Geçmiş olsun…

Hakeme gelirsek Fenerbahçe’nin adından ezilmeden maç yönetti, gördüğünü çalmaya gayret etti. Düşünün Fenerbahçe takımı ve seyirci hakemi bile zorlayamıyor. Rakibi nasıl zorlasın? Penaltı pozisyonunda da VAR doğru karar verdi, hata yoktu.