Galatasaray, Osimhen’in yokluğunda son derece kritik bir fikstüre giriyor. Önce Samsunspor, ardından Aston Villa ve deplasmanda Beşiktaş derbisi… Yıldız golcünün bu zorlu periyoda yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Ancak yokluğunda kimin forma giymesi gerektiği bence dün akşam deplasmanda oynanan Fransa maçında ortaya çıktı.

Milli Takım’da ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika boyunca mücadele eden Deniz Gül, gol atamasa da ortaya koyduğu performansla alkışı hak etti. Bitmek bilmeyen enerjisi, fizik gücüne rağmen son derece hareketli olması ve çabuk hızlanması en önemli artıları. Karşısında dünyanın en iyi savunmacıları bulunmasına rağmen bu kritik sınavı başarıyla geçti.

İLK 11’İ HAKEDİYOR

Osimhen’in olmadığı maçlarda forma giymeyi fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın Osimhen yokluğunda farklı arayışlara girmesine gerek yok. Deniz Gül'de ısrar edilmeli. Milli futbolcunun Samsunspor karşısında ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Okan Buruk ve taraftar biraz sabır gösterirse Deniz, sahip olduğu kaliteli kumaşı golleriyle de süsleyecektir.

ZATEN BİR GÖMLEK ÜSTÜNDÜ

Milli Takım, mucizevi bir sonuç gerçekleşmezse Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne veda edecek. Evet, A Ligi'nin şu an için bize bir gömlek büyük geldiğini hep birlikte gördük. Sergen Yalçın üzerinden bu iki maçlık süreçte ağır eleştiriler yapmak haksızlık olur. Ancak kadro belli, kapasite belli… Hem Montella hem de Sergen Yalçın bu gerçeğin farkındaydı.

Bütün oyunu Arda Güler'in üzerine kurabilirsin. Ancak bütün yükü de onun omuzlarına bırakamazsın. 'Sıkışınca topu Arda'ya ver' anlayışının işlemediğini Uluslar Ligi'nde yaşadıklarımız gösterdi.

Artık Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Bu iki maçlık süreçte Milli Takım'ı ve oyuncu grubunu daha yakından tanıma fırsatı buldu. Nitekim kendisi de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni işaret ederek asıl hedeflerinin o karşılaşmalar olduğunu belirtti. Şimdi yapılması gereken, yaşananlardan ders çıkarmak ve yeni döneme doğru planlamayla hazırlanmak.