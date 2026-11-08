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Nasıl bir ülke haline geldik?

Toplumu o kadar gergin ve ürkek bir hale getirdiler ki... İnsanlar korkuyor artık...

Konuşmaktan, sıkıntılarını anlatmaktan bile çekiniyorlar...

Dertlerini söylerlerse başlarına bir şey geleceğinden korkuyorlar.

Ülkede patlak veren skandallar neredeyse tsunamiye döndü. Dalgalar her yanı sardı.

Anayasa da, demokrasi de, halkın haber alma özgürlüğü de rafa kaldırılmış durumda.

Sokak anketlerinde bile insanlar konuşmamayı tercih ediyor, cesaretli davranıp konuşanlar da “Acaba başıma bir şey gelir mi?” diye sonradan pişman oluyor.

Siyasetçiler, ülkenin bu duruma gelmesinden gurur duyuyorlar mı acaba?

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Korku iklimi nasıl yaratıldı?

Yasada tutuksuz yargılamak esas olduğu halde muhalefete mensup (Belediye Başkanları dahil) yüzlerce belediyeci tutuklandı.

Büyük fon soygunu ortaya çıkınca, görevleri gereği halkı bilgilendirmek isteyen gazeteciler hapse atıldı.

Tutuklanan son 4 gazeteci için toplam 62 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sebep: Artık klişeleşmiş olan aynı suç iddiası:

Dezenformasyon Yasası’na göre “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak”, “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak”, “Kamu barışını bozmak...” vs.

Eski yıllarda mevcut olmayan Dezenformasyon Yasası iktidar tarafından 2022’de çıkartıldı ve ülkede yasaklar eskisinden daha beter hale geldi.

Oysa AKP “Yasakları kaldırmak vaadi” ile iktidara gelmişti.

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Sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklanarak cezaevine kapatılan 4 gazeteci için istenen azami cezalar:

Şaban Sevinç 22 yıl 5 ay.

İsmail Saymaz 14 yıl 10 ay.

Murat Ağırel 14 yıl 10 ay.

Mustafa Balcı 10 yıl.

Vaadinde durmayan AKP’nin eseri olan “Dezenformasyon Yasası”ndan nedense hep, halka haber vermeyi görev bilen gazeteciler nasibini alıyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu duruma dikkati çekerek:

“AKP yandaşları her gün yalan bilgi yayarken gerçek haber cezalandırılıyor. Sebebi ‘İKİLİ HUKUK’... İnsan aklını yitirir!” diye isyan etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da “Gazeteciler cinayet işlemediler. Bu nasıl yıldırma politikası?” diye tepkisini dile getirdi.

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Tabii ki yargıya güveniyor, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz.

Halen elektronik kelepçe ile ev hapsinde bulunan ve 14 yıl hapsi istenen İsmail Saymaz dava konusunda:

“İddianamenin çıkmasına sevindim. Çünkü mahkemede kendimi savunacağım. Gazetecilik suç değildir. Ben de arkadaşlarımla birlikte gazetecilik yaptığımızı ispatlayıp ilk duruşmada beraat edeceğimize inanıyorum. Çünkü niye yargılandığımızı biliyorum. Toplum araştırmacı gazetecilere inanıyor, güveniyor. Bizim asıl suçumuz bu!” dedi. Daha ne desin ki?

Aşağıya tükürse sakal, yukarıya tükürse bıyık!

Fon vurgununun ülke genelinde yarattığı sarsıntı devam ediyor.

AKP’nin eski önemli isimlerinden Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Peki, kamuoyu mevcut tutuklamalarla tatmin oldu mu? Hayır!

Yalnız kamuoyu değil, AKP’nin kendi tabanı bile tatmin olmuş değil...

Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hiç ummadığımız inanlar işin içinde” demişti...

Sadece Fatma Betül Hanım’ın tutuklanmasıyla bu skandal kapanmaz.

Kamuoyu araştırmaları fon skandalının AKP’nin kendi seçmeninde de rahatsızlık yarattığını gösteriyor.

Fon skandalında 100 milyon liranın üstünde haksız kazanç sağlayan 141 gerçek, 73 tüzel kişi var. Bunların arasında da “Umulmayan isimlerin yer aldığı” artık biliniyor. O ünlü kişiler açıklanırsa iktidar puan kaybedebilir ama açıklanmazsa daha çok puan kaybeder!

AKP zor bir durumda! “Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık” yani!

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