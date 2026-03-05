Kasımpaşa maçında on kişiden yenen son dakika golü, Antalya’da Nene’nin son saniyede direkte patlayan topu, Tedesco’nun yorgan döşek hastalanıp iki maçtır takımı yalnız bırakması derken, son dönemde bir Fenerbahçe maçında işlerin normal gitmesi beklenemez tabii ki. Dün de Gaziantep’te stadyumdaki ışıkların bir kısmı yanmayınca maç bir saat geç başladı.

Fenerbahçe için ‘Geç olsun güç olmasın’ anlamı taşıyan maçta, sarı-lacivertliler rahat bir tempoda oynayıp farklı bir galibiyete uzandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa’dan elenip, Süper Lig’de Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştükten sonra Türkiye Kupası’na veda etmek, takımın psikolojisini daha da bozabilirdi, sarı-lacivertliler buna izin vermedi.

Skriniar, Asensio ve Talisca olmadığında Fenerbahçe üç vites birden düşüyor. Bunu kabul etmek lazım. Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu dışında kalite katacak oyuncunuz da yok. Guendouzi demişken rakip ve maç ayırmaksızın oyunun sürekli içinde olması ve yüksek konsantrasyonu şapka çıkarılacak cinsten.

Fenerbahçe dün kazanması gereken bir maçı beklenenden de rahat bir şekilde kazanarak moral buldu. Süper Lig’e bu galibiyetin yansıması nasıl olacak, onu biraz da Beşiktaş-Galatasaray maçının sonucu belirleyecek.