Zaman kanatlıdır, uçup gidiyor, tahrip olan ve insanları yoksulluğa mahkûm eden ekonomimiz bir türlü rayına girmiyor!

Bir iktidar “Yapacağım” değil, “Yaptım” demeli.

Ninni söyler gibi tekrarlanan vaatlerle zaman harcanıp, insanlar uyutulmamalı.

“Şunu yapacağız” “Bunu yapacağız” diye sallamak kolay! Önemli olan yapabilmek!

Yıllardır vaat edilenlerin hangisi yapıldı ki?

Güya dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektik!

Güya milli gelirimiz kişi başına 25 bin dolar olacaktı!

Şahlanacaktık, coşacaktık!

Dünya bizi kıskanacaktı!

Hani, ne oldu bu sözlere? Sonuç hikâye!

Peki, neler yapıldı?

Demokraside, hakta, hukukta, sağlıkta, eğitimde, özgürlüklerde hep geriledik. Her şey ortada, apaçık görülüyor!

Ülkede yaşananları gördükçe “Yok daha neler!” diye şaşırıp kalıyoruz.

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Patronlar Kulübü TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi.

Suçları ne?

İktidarı eleştirmek!

İddia: Orhan Turan ve Ömer Aras yanıltıcı bilgi yaymışlar!

Orhan Turan ve Ömer Aras’ın yaptıkları konuşmaların metnini bir kez daha dikkatle okudum. İnanın, sadece eleştiri vardı. İfadelerde hiçbir suç unsuru görmedim.

Açılan davanın yabancı medyada ilgiyle karşılandığını ve “Türkiye’nin iki büyük iş insanına 5 yıl hapis istendi” diye başlıklar atılarak ülkemizin aleyhinde bir hava yarattığını öğrendim.

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Yabancıları bile şaşırtan bir olay daha yaşadık.

40 liraya 4 çeşit yemek veren İstanbul Belediyesi’nin Kent Lokantası’nda yemek yiyip, menüden övgüyle bahseden ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’a “Örtülü reklam yaptın” diye ceza incelemesi başlatıldı.

Vedat Milor’un “Kent lokantasının yemekleri lezzetli... 40 liraya 4 çeşit yemek. Bu fiyat gerçek mi?” demesi, iktidarın Ticaret Bakanlığı’nı fena halde rahatsız etmiş olmalı!

Kent Lokantası yemeklerinin ucuz ve güzel olduğunu söylemek suç mudur? Değildir ama iktidar CHP’nin ve Ekrem İmamoğlu’nun reklamı oluyor diye kızıyor!

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Bitmedi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 48 gündür cezaevinde çile çekiyor. Savcı henüz iddianamesini bile hazırlamadı.

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek için peş peşe açılan soruşturma ve davaların sayısı 6’yı buldu.

CHP’li Esenyurt, Beşiktaş ve Beykoz belediye başkanları cezaevinde tutuklu...

Ana muhalefet partisi CHP ağır bir baskı altında...

Fakat... Tüm bunlara karşılık, kanlı terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ile “Umut hakkı” müzakereleri devam ediyor.

Öcalan’la barış, CHP ile savaş var!

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Tüm bunlar olurken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dışarıda kapı kapı dolaşıp, yabancı şirketleri Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyor ama gelen yok!

Para ürkektir, korkaktır. Güven duymadığı hiçbir ülkeye gitmez, hukukun olmadığı ülkelerden kaçar.

Türkiye’de ekonominin düzelmesi için birinci şart ülkede hukukun üstünlüğünü sağlamaktır!

Sanatçı Müjdat Gezen’in İmamoğlu yorumu!

İktidar, Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek ve siyasi yasak getirerek Cumhurbaşkanlığı’na aday olmasını önlemek için peş peşe davalar açıyor. Fakat bu, sanırım kendi aleyhlerine oluyor.

Vatandaş, her şeyi görüyor, anlıyor ve “Ne günlere geldik?” diye acı acı tebessüm ediyor...

Aslında iktidar açtırdığı dava ve soruşturmalarla İmamoğlu’nu daha da güçlü hale getiriyor, tüm engellere rağmen onun adaylık yolunda kararlılıkla yürümesi halk arasında takdir topluyor.

Sanatçı Müjdat Gezen, İmamoğlu cephesindeki son durumu şöyle özetledi:

“İktidar, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığından korkuyor ve bunu açıkça belli ediyor. Hakkında kaç dava açtılar unuttuk. Yakında cinayetle ve sahte para basmakla suçlanırsa hiç şaşırmayalım!”.

GÜNÜN SÖZÜ

Dostluk ateşböceği gibi insanın karanlık günlerinde parlar!