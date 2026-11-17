AK Parti, fon vurguncuları listesi tartışmasıyla çalkalanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, listenin açıklanmasını savunuyor.

Bu sözlere karşılık AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise lekelenmeme hakkına vurgu yapıyor.

Güler, görüşleriyle hem tepki çekti.

Hem de partisinde yalnız kaldı.

Görüştüğüm önde gelen bir AK Partili, “Abdullah Bey’in hassasiyetini anlıyorum” demekle birlikte listenin açıklanmasını gerekli görüyor ve şöyle diyor:

“Kişi iyi niyetli yatırım yapmışsa onu korumak durumundayız. Üçkağıt yapmışsa açıklamak zorundayız. İlgililer eminlerse açıklasınlar kardeşim. ‘Bilerek bu işi sabote ettiler, bu kötülüğü yaptılar’ dedikleri listeyi açıklamak lazım.”

Muhalefetin “Lekelenmeme hakkı şimdi mi aklınıza geldi” eleştirisine hak verdiğini kaydederek, şunları söylüyor:

“Muhalefeti anlıyorum. ‘Sen şu işi yanlış yaparken lekelenmeme hakkı aklına gelmiyor da şimdi mi geliyor’ diyorlar. Haklılar. Üst makamların kamuoyu tepkisini değerlendirip çalışma yaparak ‘Şu işi yapanlar yanlış yapmış’ demesi lazım.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in söz ettiği, 3 fondan 100 milyon TL üzerinde haksız kazanç elde eden, 141’i gerçek, 73’ü tüzel olmak üzere 214 kişilik listeyi hatırlattım.

Şu yanıtı veriyor:

“Tamam da 99 milyon TL kazanan ne olacak? Beni o rahatsız ediyor. Bir kişi 100 milyon TL’nin üzerindedir ama cidden haberi yok diyelim. Hiçbir manipülasyon ve kötü niyet yok. O da listede. Çok zor bir iş. Üsttekiler çalışacaklar, ‘Şu adamlar işi manipüle etmiş, liste budur’ diyecekler.”

Araya girdim.

“Bu iş uzadıkça...” dedim.

Lafı ağzımdan alıp şöyle devam ediyor:

“Herkes foncu oldu. İç Ege’de AK Parti gençlik kolları başkanı 20’li yaşlarında bir Anadolu çocuğu. ‘Üniversiteye kayda gelenlere yardımcı olmak için stant kurduk. Gelen geçen ‘Foncu naber’ diye bağırıyor” diyor. Belki hayatında 5 milyon TL toplu para görmemiştir. Gariban. Bu adamı foncu diye mühürlüyoruz. Hak ediyor mu? Acil temizlenmesi lazım. Acil foncu, kötü niyetli, manipüle eden kimse ortaya çıkması lazım ki, koca bir camia bu ithamın altında kalmasın. Yoksa biz foncuyuz tırnak içerisinde. Öyle değerlendirileceğiz.”

Zamanın geçtiğini vurguladım.

“Haklısınız” diyor.

Milletin Erdoğan’a güvendiğini fakat kararsızların arttığını anlatıyor.

“Kararsız demek ‘Toparla, yanında olayım’ demektir. ‘Yaparsan tekrar geleceğim, yapmazsan gideceğim’ demektir. Kararsızların bu kadar arttığı hiç olmamıştı” diyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına nasıl baktığını sordum.

“Yapan kimse gereği yapılsın. Ama bir kişinin sembolleşmesini doğru karşılamıyorum. Bir tane Fatma mı var memlekette? Fatma’yı dövelim de dövmediğimiz ne olacak?” diye konuşuyor.

AK Partili yetkilinin ifadesiyle söylüyorum...

Belki dövmediklerimiz, yani ‘dayaktan’ kurtulanlar, açıklanmayan o listededir.

Güler: ‘214 kişilik liste’ diye sorulsaydı ‘Açıklansın’ derdim

Geçen cuma Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın programında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in fon vurgununa ilişkin demecini tartıştık.

Güler, o yayından bir gün önce TBMM’de yaptığı açıklamada, “455 bin 578 kişinin fon dolandırıcılığına karıştığını düşünebilir miyiz? Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak lekelenmeme hakkı diyorum” diye konuşmuştu.

Güler’i eleştirdim.

Gün içerisinde konuştuk.

Açıklamasında, fona giren her yatırımcının tek tek incelenmesi düşüncesini savunduğunu anlatarak, şöyle diyor:

“Sadece fonlar yok, manipüle edilmiş hisseler de var. Didik didik edelim. Kimseye dokunulmazlık sağlanmasın. Dolandırıcılık amaçlı mı, piyasa bozucu eylem mi, içeriden bilgi verilmesi mi, belirleyelim’ dedim. Açıklamam budur benim.”

Güler’e ifade ettim.

Liste 214 kişiden oluşuyor.

Sıfırdan hazırlamaya gerek yok.

Güler, basın toplantısında 214 kişlilik liste diye spesifik bir sorunun sorulmadığını anlatarak, “Ben genel bir yorum yapıyorum. Ama bana öyle denilse ‘Tabii ki çıksın arkadaşlar’ derim. Çok kısa bir cevap veririm. Ama benim elimde öyle bir kayıt yok” diyor.

Listelerin açıklanmaması, şüphenin herkese yayılmasına neden oluyor.

Örnek mi?

İki kaynaktan bana “Güler fonda 2 milyon TL kaybetti” iddiası ulaştı.

Güler’e sordum.

Reddediyor.

“Borsada bir kağıt almamışımdır. Bırakın fonu, bilmem neyi” diyor.

Lekelenmeme hakkını vurguladığını kaydediyor.

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar için de uyarıda bulunduğunu söylüyor.

Ve ekliyor:

“Alelacele incelemelerle masum birisine haksızlık yaparsak nasıl düzelteceğiz, İsmail Bey?”

Beyoğlu Belediyesi de AK Parti yolunda

Geçen eylül ayında Adalar Belediyesi’nin ayak oyunlarıyla AK Parti’ye geçirilmesini anlatırken şöyle yazmıştım:

“Sırada başkan vekilleri tarafından yönetilen, meclis üyesi sayısı kafa kafaya olan Beyoğlu ve Ataşehir var.”

Ekimde Ataşehir el değiştirdi.

Şimdi de Beyoğlu...

CHP, Beyoğlu’nu 30 yıl sonra kazanmıştı.

Başkan İnan Güney, geçen yıl tutuklanınca Sefer Karaahmetoğlu vekil olarak seçilmişti.

CHP Giresun eski Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun yeğeni olan başkan vekili, Yeni Parti ayrışmasında CHP’de kaldı.

Belediyedeki meclis üyesi dengesi 16’ya 14.

AK Parti Üsküdar, Adalar ve Ataşehir’deki planını Beyoğlu’nda hayata geçirebilirdi.

Ancak gerek kalmadı.

Geçen cuma günü Karaahmetoğlu ve AK Parti arasında temas kuruldu.

Karaahmetoğlu, dün CHP’- den istifa etti. Yakında AK Parti’ye katılması bekleniyor.

Beyoğlu, İstanbul’da CHP’den seçilip AK Parti’ye geçirilen 10’uncu belediye olacak.