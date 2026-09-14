Eskiler maç tartışmalarında çok söylerdi, "Gol attın da saymadılar mı?"... Hakikaten Beşiktaş gol atıyor ve sayılmıyor. Alanya'da Oh'un golünün ardından bu kez İnönü'de Erzurum'a atılan buz gibi iki gol tabelaya yansımadı.

Hele o baraj faciası... Bir hakem, her biri 1 metre civarında olan 11 adımla baraj kurdurur mu?

'Elle oynama' gerekçesiyle iptal edilen golde de VAR bir olay... Pozisyonun temiz olduğunun çok net görüldüğü iki farklı açı daha varken, inatla muallakta bırakan tek görüntü verildi. Neden?

Neyse... Beşiktaş'ın ısırgan oyunu iştah açarken artık sahadaki pozitif işlerin skor olarak meyvelerinin toplanması da büyük artı. Üstelik Vlahovic de tartışmalı bir kararla maçı tribünden izlerken...

Siftah yapan Trossard, ikinci golünü de aynı maçta atarak hem kendi moralini hem de camianın moralini uçuracak bir işe imza attı. Ancak Beşiktaş'ın bu maçta 3 puan alacağını yedi düvel bilse de hem Trossard'ın duble yaptığı hem de Beşiktaş'ın Çorum maçında olduğu gibi yine 5-6 gole gittiği senaryo belli ki herkesin içine sinmemiş.

Velhasıl Kartal'ı küllerinden doğuran adam, Vincenzo Italiano'nun önünde şimdi çok önemli iki sınav var. Arka arkaya içeride Marsilya ve deplasmanda Amed'i de yenmeyi bilirse, tonla çimento siparişi için harekete geçmek gerekecek...