TFF Başkanı çok iddialı seçildi. Çok kimse destek verdi, ben de dahil. Ama sonra yolunu şaşırdı. Yani biz yağmurdan kaçalım derken doluya tutulduk. Fazla uzatmadan sadede gelelim... 48 takımlı Dünya Kupası ilk defa yapılıyor ve biz fındık fıstık rakiplerle zar zor geldik.

Sonra da öyle bir gruba düştük ki FIFA’ya para versek bu eşleşmeleri yapamazdık. Zaten TFF Başkanı da “Final oynarız” dedi! Ondan sonra da halimizi gördük. Konuşmakla olmuyor, yazmak lazım. Hacıosmanoğlu sana bu soruları görsel olarak TV’den söylesem ya seyretmeden cevap vereceksin ya ters anlayacaksın ya da anlamayacaksın, Fatih Terim’de olduğu gibi. O yüzden bu soruları sana yazılı olarak soruyorum.

1 Dünya Kupası’na gitmeden evvel kamp yapılacak yerleri incelemeye kaç kişi yolladı? Bu gidenler ne yaptılar, kaç gün kaldılar, o Arizona denen cehennemi nasıl kabul ettiler?

2 Araştırıyoruz, Almanya, İngiltere, Fransa kamp yerlerini değiştiriyorlar. 2-3 milyon Dolar’a. TFF için fındık fıstık parası. O Amerika’ya gönderdikleri adamlara çok daha fazla para harcandı. Akraba, dost olmayan, işi bilen 1-2 kişi gönderseler bu iş hallolur muydu?

3 Göreve geldi, Montella ile doğru yaparak çalışmaya devam etti. Peki sonra ne oldu? Şu çok net gözüküyor: Takım içinde huzursuzluk var. Teknik direktör de bazılarını oynatıyor, bazılarını oynatmıyor. Yoksaaaa Adana Demirspor’da çalıştığı, şu anda Türkiye’de aranan, Dubai’ye kaçan menajer Metin Korkmaz’ın suyuna mı gidiyor? Bunların araştırılması lazım. Peki bunları araştıracak olan kim? Hacıosmanoğlu. Peki Hacıosmanoğlu Trabzon’da başkanken Metin Korkmaz ile ne kadar çalıştı ve onun ne kadar oyuncusunu aldı, harcadığı para ne kadardı? (Bu beni ilgilendirmez, Trabzon’u ilgilendirir) Bu soru nereden mi aklıma geldi? Kendisini tenkit edenlere “Bagajları dolu” demişti. Bu Metin senin bagajında var mı?

4 Takım içindeki ayrılıkları ve Montella’nın yaptıklarını görmek çok basit. Yedek kulübesine bakınca anlıyorum. Mesela Orkun’a. Bu çocuğu takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu onun yerine İsmail’i oynatarak kestiriyor. Kendisinin yerine İsmail’i koşturacak. Orkun’a laf geçiremiyor o zaman İsmail oynayacak. Oh ne güzel dünya. Peki Montella’dan hesap soracak futboldan anlayan Hacıosmanoğlu’nun ekibinde kim var? Bu da son soru. 25 yıldır Bodrum’da yaşıyorum, vereceği villaların yerini ve imarını biliyorum. Hacıosmanoğlu bu konuda bir açıklama yaparsa sevinirim. Bende hakaret olmaz soru olur. Ama bu sorulara cevap veremezse, Almanya’da bir şehir var ‘Gelsenkirchen’ diye, o bizde ‘Yersenkirşen’ oluyor.