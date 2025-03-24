Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürpriz bir karar mı?

Hayır, değil!

Zaten, aklı başında hiç kimse ülkede “Haktan, hukuktan, adaletten” bahsetmiyor!

“Hak, hukuk, adalet” değil, “Gag, guk, garabet var” diyorlar.

Görünen köy kılavuz istemez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözü ile İmamoğlu’nu tutuklama süreci başlamıştı...

Bütün hazırlıklar, bütün işaretler, alınan tedbirler, yandaş medyanın haber ve yorumları İmamoğlu’nun tutuklanacağını gösteriyordu.

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Ekrem İmamoğlu tutuklandı da ne oldu? İnanın ki, halkın gözüne daha da büyüdü.

Millet, İmamoğlu’na sahip çıktı ve aslında AKP iktidarı büyük puan kaybetti!

Bugün bir seçim yapılsa, İmamoğlu açık farkla Cumhurbaşkanlığı’nı kazanır.

İktidar, halktan böyle bir direniş beklemiyordu! Fakat hâlâ, yanlış işler yaptıklarının farkında değilmiş gibi görünüyorlar!

Yurdun dört bir yanında toplanan yüzbinlerce, hatta milyonlarca vatandaş meydanlarda İmamoğlu’na destek verdi.

CHP’nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için dün yaptığı ön seçimde, çok uzun kuyruklar oluştu, partili-partisiz büyük kalabalıklar oy vermeye koştu.

Bu desteğin artarak daha da büyüyeceği görülüyor. İktidar ne yaparsa yapsın, İmamoğlu’nun yükselişini, toplumun, okyanus dalgaları gibi coşup, İmamoğlu’nu içtenlikle desteklemesini önleyemez!

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Ülkede önümüzdeki günler, aylar çok gergin geçecek.

Çünkü, iktidar emrindeki devlet gücüyle, ne kadar büyük olursa olsun, tüm tepkileri bastıracağını, muhalefeti yıldıracağını düşünüyor. Fakat böyle bir yönetim anlayışıyla ekonominin batışa geçtiğini düşünmüyor.

Yabancılar, bizi bizden daha iyi tanıyor!

Tarafsız bir kuruluş olan dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Financial Times’in şu haberi Türkiye’nin halini gösteriyor:

“Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybını durdurmak için Merkez Bankası, tarihte eşi görülmemiş bir müdahaleyle 12 milyar dolar sattı... Üç gün içinde piyasaya verilen toplam döviz desteği 26 milyar doları buldu... Acil toplanan Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranını da yüzde 46’ye çıkarttı.”

İşte, acıklı halimiz yabancı medyada böyle anlatılıyor.

İktidarın “İmamoğlu saplantısı” ülke olarak bizi dört günde yüzde 11 daha fakirleştirdi!

Ülkeler ancak hukuk ve adaletle büyür!

Hukuka güven olmadıkça, ülkemizde hiçbir işin düzgün gitmesi mümkün değildir.

Hele ekonomi... Hukuk ve güvenle doğrudan bağlantılıdır.

“Berlin’de hâkimler var!” cümlesi hukuk tarihine geçen çok ünlü bir sözdür.

Keşke biz de “Ankara’da veya “İstanbul’da hâkimler var” diye ulusça gurur duyabilseydik.

Günümüzden 235 yıl önce, krallık zamanında bile Alman hukuku çok ileriydi.

Bu öyküyü daha önce de yazmıştım. Ders alınacak nitelikte olduğu için kısaca hatırlatmak istedim:

1750’li yıllarda Almanya’yı Kral İkinci Frederick yönetiyordu... Bir gün Postdam kentinde gördüğü bir araziyi çok beğenir ve orada kendisine bir saray yapılmasını emreder.

Fakat orada bir değirmen vardır. Yaşlı sahibi değirmeni kesinlikle satmayacağını söyler. Adama “Yahu, inat etme, Kral bir emirle değirmenini elinden alır!” derler. Değirmenci:

“Nasıl alır? Berlin’de hâkimler var!” der.

Hukuka inanan ve mahkemeye giderse Berlin’deki hâkimlerin kendisini haklı bulmayacağını düşünen Kral İkinci Frederick, değirmene dokunmaz ve sarayını değirmene komşu olarak yaptırır. Yaşlı adamın sözü de hukuk tarihine geçer!

Sonuç: Ülkeler ancak hukuk ve adaletle büyür.

Adaletin olmadığı yerde huzur ve refah da olmaz!

GÜNÜN SÖZÜ

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yönelmiş bir tehdittir!

(Montesquieu)