Sevgili okurlarım, bir insanı en çok üzen şeylerden birinin adına aldatılmak denir. Güvendiğiniz birine borç verirsiniz, geri ödemez. Sevdiğiniz eşiniz ya da sevgiliniz size ihanet eder. Güvendiğiniz ahbabınız sizi dolandırır. Bu listeyi uzatmak mümkün de bugün şu Haluk Levent olayına kısaca göz atalım. Ona güvenip bağışta bulunan binlerce kişi acaba aldatıldı mı! Haluk Levent 2023 yılındaki büyük deprem sonrasında ortaya çıkıyor, arkasına aldığı medya gücüyle depremzedelere yardım bahanesiyle topladığı büyük paraları kumarda, bahiste, borsada ve benzer alanlarda kaybediyor. Ortada dönen para yüz milyonları buluyor. Bu şahıs şimdi tutuklu. Bakınız cezaevinden yazdığı mektuba... Özetliyorum: ★★★ “Ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıcılıktan hiç hüküm giymedim... Çünkü herkese geç bile olsa borcumun iki üç katını ödedim. Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım ve iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar kötü bir hastalıktır. Çocuklar benim hayatımdan ders alsın. Nasıl battığıma dair inanılmaz hikayeleri daha sonra yazacağım. Ben yeteri kadar iyi bir insan değilim. Ailem, dostlarım ve arkadaşlarım benden bu konuda utanabilirler. Çalmadım ama borçlandım. Bu doğrudur. (Mektubun bu aşamasında deprem ve diğer konularda yaptığı ‘olumlu’ işleri anlatıyor.) ★★★ Ben yeterince iyi bir insan değilim. Kötü bir babayım. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açılmıştım. Ben kendimi affetmezken kimsenin beni affetmesini beklemiyorum. Ama ben AHBAP’a yapılan bağışlara ihanet etmedim. Deprem döneminin bir lirası bile çalınmadı. Son bir yıl AHBAP bünyesinde usulüne uymayan borçlanmalara girdim. Bunun suçu da cezası da bellidir. (Borçlarını tam düzene koymuşken ve bir gün sonra ödeyecek iken devreye Akın Gürlek girmiş, önce gözaltına alınmasını, sonra tutuklanmasını sağlamış. Bu iddialar karmaşık olduğu için mektubun bu bölümlerine yer vermiyorum. ‘Muazzam bir kumpas, muazzam’ diyor.) ★★★ Ben AHBAP’a yapılan bağışlara ihanet etmedim. Deprem döneminin bir lirası bile çalınmadı. İçişleri Bakanlığı denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak kadar gücüm vardı. Sadece biraz zaman lâzımdı... Çünkü son bir yılda oradan al buraya ver mantığı ile borç 5’e katlandı. Usulsüz işlemler yaptım ama nasıl olsa denetim öncesinde borcumu kapatırım diyordum. Sayın Akın Gürlek suçsuz insanları masumiyet karinesini gözetmeden tutukladınız. Unutmayın ki sizden büyük Allah var. Bir gün Allah’ın adaleti ile karşılaşacaksınız. ★★★ Sayın Bakan benim bu kadar borçlanmamın bir nedeni de 2023 yılıdır. Deprem asıl beni vurdu. Öyle yerlere ve öyle kişilere sırf AHBAP’a el koymasınlar diye korkularıma yenilip verdiğim paraları açıklamamı istemediniz. Ama hiçbir şey gizli kalmaz. Onlar da yayınlanacak. Kimler tefecilikle kaç lira verdi, kaç lira aldı, hepsi açıklanacak. Bugünden sonra (hapishanede) gün yüzü görmeyeceğimi biliyorum. Kumar tutkunu bir sanatçıdan, insanlardan borç alıp iki üç katına imza atan bir salaktan kim korkar! Bugünden sonra size bu cümleleri kurduğum için benim de sonumun göründüğünü biliyorum. Başıma gelecekleri de biliyorum. En fazla Dernekler Kanununa muhalefetten yargılanacağım bir dosyada, sırf susmadığım ve kumpası yazdığım için bundan sonra ömür boyu hapis yatacağımı da biliyorum. Sayın Bakan, AHBAP Derneği yönetim kurulu üyeleri masumdur. Beni 500 yıl hapiste tutun ama onları bırakın. ★★★ Değerli arkadaşlar, ne kadar zorda olduğumu anlamışsınızdır. AHBAP’a kimsenin çökmesine izin vermeyin. Bundan sonra başıma neler geleceğini hep beraber göreceğiz. Ama kumar tutkunu bir müzisyen bunlara yenilmeyecek. Aylarca beni işleyecekler. Onlar işlemeden ben söyleyeyim. Battım ve çıkamadım. İyi bir hayat yaşayamadım. Borsa oynadım, iddia oynadım, kumar oynadım. Tüm rezaletlerimi burada itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok. Ama tekrar ediyorum. AHBAP’tan haksız menfaat elde etmem için hiçbir şekilde para aktarılmadı. Çıkan her şey karar defterinde vardır. Ben bu kadar yıpratılmışken belki kimse arkamda durmayacak. Haklılar.” Dedim ya, mektubu özetlemekle yetindim. Karşımızda ilginç bir olay var. İşin ötesini daha sonra hep birlikte yaşayacağız.