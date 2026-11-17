SÖZCÜ TV’de çıktığım bir programda “Ben 60 yıldır böyle sıkıntılı bir dönem görmedim” demiştim.

Bu sözlerime programı izleyen okurlarımdan büyük destek geldi. Onlar da aynı fikirde...

Hemen her alanda zor günler geçiriyoruz!

Bugünkü yönetim anlayışıyla ekonomi ve siyasette işlerin düzelmesi (Millî Piyango’da büyük ikramiyeyi bulmak kadar) zayıf bir ihtimal!

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Genel kanaat; ülkemizde, dayanılması güç boyutlara ulaşan hukuk ve adalet sorunu var. Bundan bahsetmek bile bana hüzün veriyor.

Gazetecilik suç değildir ama ne yazık ki, bu kural ülkemizde geçerli değil!

Anayasa’mızın 28’inci maddesi:

“Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır” diyor.

İyi de... Hani, nerede?

Devlet gazetecileri içeri atarak mı Anayasa’nın emrettiği tedbiri alıyor?

Elbette ki, herkes gibi gazeteciler de yargılanabilir. Fakat ya suçsuzlarsa? Tutuksuz yargılanamazlar mı?

Beraat ederlerse hapiste geçen acı günleri kim telafi edecek?

Hukukta istisna olan tutukluluk halinin ülkemizde artık “Peşin ceza”ya dönüştürülmesi üzücüdür.

Meslektaşımız Fatih Altaylı, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit ettiği” iddiasıyla tutuklanarak hapse atılmış, 190 gün Silivri Cezaevi’nde yatmıştı.

4 yıl 2 ay hapis kararı verilip şartlı tahliye ile serbest bırakılan Altaylı’nın cezası, yapılan itiraz üzerine “Ceza Dairesi Başkanlar Kurulu” tarafından bozuldu ve “Suçun unsurlarının oluşmadığı bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiği” belirtildi.

Eee, ne olacak şimdi? Fatih Altaylı, 190 gün boşu boşuna yattı! Kim telâfi edecek bunu? Yazık değil mi zindanda geçen aylara?

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Bitmedi... Gazetecilerin çilesi devam ediyor.

Dün SÖZCÜ’de hapisteki gazetecilerin acınacak halini gözler önüne seren iki üzücü haber daha vardı.

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatan Murat Ağırel, “Kaldığım hücre buz gibi, ısıtıcı kullanmama izin verilmiyor. Bu soğukta bir hastalığa yakalanırım endişesi içindeyim” diye yakınıyor, ısınmak için kat kat giyindiğini söylüyordu.

Ağırel’in avukatı Barış Yaltı “Hiçbir suçu olamadığından emin olduğu için morali oldukça iyi. Cezaevinde de olsa gazetecilik yapmaya devam ediyor. Şimdi bir yolsuzluk dosyası üzerinde çalışıyor” dedi.

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Silivri Cezaevi’nde yatan gazeteci Selahattin Günday ise “Her yer tahtakurusu... 3 günde 40’tan fazla fare yakaladım!” diyor.

Günday, kendisini ziyaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e kollarındaki yaraları göstererek:

“Bunlar, koğuşta ranzalara ve yataklara dolan tahtakurularının ısırmalarıyla oluşan yaralar... Cezaevi yönetimi tahtakuruları konusunda bir çözüm geliştirememiş ama fareler için yapışkan zemin verdiler. Bu yapışkan zeminleri kullanarak fareleri yakalıyorum ama bir türlü bitmiyorlar” dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın ifadesiyle “Muhalif gazetecilere düşman hukuku uygulanıyor!”

En üzücü olanı da “Hukuktaki çifte standart.”

Hata yapanlar muhalif değil de iktidarı destekleyen gazetecilerse onlara “ayrı bir adalet tarifesi” uygulanıyor!

Ülkemizde “basın özgürlüğü” ne yazık ki, sadece yandaş gazeteciler için var!

TEBESSÜM

“Kiminin parası, kiminin duası”

Bir dilenci, köşede mendil açmış gelen geçenden para dilenirken bir yandan da “Sizin için dua ederim” diyor.

Temel acıyor dilenciye elli lira çıkartıp verirken:

“Al şu parayı ama sakın benim için dua etme” diyor.

Dilenci şaşırmış bir halde “Neden?” diye sorunca şöyle diyor:

“Kiminin parası, kiminin duası derler ama inanma! Senin duan geçseydi bu hale mi düşerdin yaa?”

GÜNÜN SÖZÜ

Dalkavukluk ve yalakalık günümüzde “GEÇİM YOLU” oldu!