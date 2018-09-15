Güneştekin’in Ölümsüzlük Odası’na girdiler

Geride bıraktığımız 13 Eylül günü, Tersane İstanbul Haliç'te görücüye çıkan ve Ahmet Güneştekin imzası taşıyan Ölümsüzlük Odası enstalasyonu, aralarında iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı bir etkinlikle ön izlemeye açıldı.

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Marlborough Gallery'nin 20 – 23 Eylül 2018 tarihlerinde Contemporary Istanbul'da sergileyeceği Güneştekin'in Ölümsüzlük Odası adlı enstalasyonunun ön izlemesi, Fettah Tamince'nin verdiği özel bir davetle gerçekleşti.

Ön izlemeye Leyla Alaton, Zeynep Nazlı Kayı-Hacı Sabancı, Hakan Sabancı, Mustafa Taviloğlu, Ali Güreli, Siren Ertan, Levent Erden…

Murat Pilevneli, Berrin Yoleri, Mithat Erdem, İnci Aksoy, Elif Dürüst, Bahar-Ozan Şer, Barış Tansever, Belçim Bilgin, Gül Gölge, Yahşi Baraz, Burcu Güneş, Yonca Ebüzziya gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı.

Ölümsüzlüğü arayış ve yolculuk temaları etrafında ördüğü Ölümsüzlük Odası, sanatçının düşünce dünyasının etkileyici bileşiminde bir başlangıç ve bitiş noktası buluyor. Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışı, tanrılardan ölümsüzlüğünü kazanan Utnapiştim'in Gılgamış'a neden ölümsüzlüğe asla sahip olamayacağına dair verdiği bilgece öğüt, ve en sonunda yenilgisini kabul edişi bu bileşimin parçaları.

Bir diğer parçası ise, Gılgamış'ın dünyanın sonuna doğru çıktığı ölümsüzlüğü arayış yolculuğuna benzer şekilde, Zülkarneyn'in çıktığı yolculukta karşılaştığı güneşe tapan ve evleri kapısız toplumlar.

Enstalasyon metalden yapılmış kafatası ve boynuzlardan oluşuyor. Orta noktasına yerleştirilen tek bir baş olarak beliren kafatasının üzeri yüzlerce kafatasıyla döşenmiş. Ortadaki bu büyük kafatası Nuh'u temsil ediyor. Utnapiştim aynı zamanda. Bütün ölümlüler içinde ölümsüz olan tek figür. Bir oda olarak kurgulanan enstalasyon birbirine bakan iç bükey iki bloktan oluşuyor. Blokların iç yüzeyleri boynuzlarla kaplanmış, dış yüzeyleri renkli kafataslarıyla. Enstalasyon bir oda olarak kurgulanmış ama kapısı ya da çatısı yok. Zülkarneyn'in yolculuğunda karşılaştığı onu şaşırtan yaşam. Enstalasyonun girişindekiyılan figürü Ezidiler'in düşünce dünyasından. Ölümsüzlük Odası'nda ayrı gibi görünen tüm bu öğeler birbiriyle ilişkili ve diyalog içinde.