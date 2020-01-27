Lucca’dan ‘taciz’ açıklaması

Bazı gazetelerde İstanbul'un popüler eğlence mekanlarından birinin tuvaletinde gerçekleşen bir tecavüz girişimi haberini okuyunca, Bebek'te olduğu iddia edilen mekanın neresi olduğuna dair bir araştırma yaptım. Habere konu olan mekanın Lucca olduğunu öğrendim...

Yaşanan bu kötü olayın Lucca’da gerçekleştiğini öğrendikten sonra mekanın sahibi Cem Mirap ile temasa geçtim. Kendisine konuyla ilgili sorularım olduğuna dair notumu bıraktım ve iddia edilen ‘kadın müşteriye tecavüz olayı’ haberlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordum.

GEÇEN HAFTA YAŞANMIŞ

Kadın müşteriye tecavüz edildiği yönündeki haberde, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Bebek Lucca’ya giden bir kadının, mekanın işletmecisi A.İ tarafından taciz edildiği, işletmecinin genç kadını lavabodan çıkarken sıkıştırdığı ve onu içeriye atıp kapıyı da kilitlediği yazıyordu. R.D. isimli kadına tecavüz etmeye kalkan A.İ. isimli işletmeci, onun çığlıkları sonrasında yakayı ele vermişti.

BİRKAÇ SAAT SONRA GELEN YAZILI AÇIKLAMA

Haberi okur okumaz olayın doğruluğunu araştırmaya giriştim. Açtığım birkaç telefonun ardından sözkonusu mekanın Lucca olduğunu öğrendim ve sahibi Cem Mirap’a not bırakarak işin aslını sordum. Kendisi konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledikten birkaç saat sonra Halkla İlişkiler bölümünden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte söz konusu tecavüz haberiyle ilgili yapılan o açıklama:

“Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir.

Konuyu haber aldığımız zaman derhal suça konu eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz.