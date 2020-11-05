40 metrelik kar obruklarında bekletiliyor: Yörük peyniri

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çimi Yaylası'na çıkan göçerler, yaz aylarında ürettiği peynirleri daha sonra satmak ve tüketmek üzere 40 metrelik kar obruklarında muhafaza ediyor. Vatandaşlar bu obrukları soğuk hava deposu gibi kullanırken, sakladıkları peynir ve yağları ise yayla dönüşü çıkararak pazarlıyor.

Çimi Yaylası’na çıkan yörükler, atalarından kalan geleneği sürdürerek ürettikleri peynirleri yaz aylarında sıcaklığı eksi 5-10 derece olan kar obruğunda saklıyor. Vatandaşlar, mağarada saklanan peynirlerin daha lezzetli olduğunu ve bozulmadığını söylüyor.

En iyi peynirin ise tuluma basılan peynir olduğunu belirten Bilal Arıcı, şunları söyledi:

* Bu kar obruğu kış ayında yağan karlar ile doluyor. Yazın bozulacak tüm gıdalarımızı burada saklıyoruz. Bu deliklerin içerisinde bol miktarda peynir, yağ ve yoğurt saklanıyor. Sahibi, ihtiyacı olunca buradan çıkarıp evine götürüyor.

* Tulum peyniri de deriye basılıyor. 3-4 ay kar obruğunda bekletiliyor. Daha sonra pazarlıyoruz. Eskiden atalarımız peynirleri bu şekilde deri tulumlara basardı. Yeni nesil derilere basılan peynirin lezzetini bilmez.

* Yaylada keçilerimiz, koyunlarımız doğal ortamda besleniyor. Keçilerden elde ettiğimiz sütten yayıklarda yağ çıkartıyoruz. Ayrıca yine elde ettiğimiz sütten yaptığımız peynirleri ve yağları sıfırın altında 10-15 derece olan ve derinliği 35-40 metreyi bulan kar obruğuna getiriyoruz.

SİPARİŞLER YAZIN ALINIYOR

* Bizim peynirlerimiz daha pazara çıkmadan satılıyor. Müşterilemiz biz yaylaya çıkmadan siparişlerini veriyor. Çoğu zaman siparişlere bile yetiştiremiyoruz. Biz de yayla dönüşümüzde peynirleri obruktan çıkarıp kendilerine teslim ediyoruz. (İHA)