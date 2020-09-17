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Bat yemeği hangi yöreye aittir? İşte bat yemeğinin tarifi
Bat yemeği hangi yöreye aittir? İşte bat yemeğinin tarifi
Tokat yöresinin en sevilen yemeklerinden biri olan bat yemeğini yapmak gerçekten çok pratik. Hem sağlıklı, hem de doyurucu olan bu yemeği hemen denemek isteyeceksiniz. İşte yedikçe yemek isteyeceğiniz bat yemeğinin tarifi...
Gurme 17 Eylül 2020 - 15:07

BAT YEMEĞİ MALZEMELERİ

– 1 su bardağı yeşil mercimek
– 1 çay bardağı ince bulgur
– Kuru soğan
– Maydanoz
– Yeşil soğan
– 1 yemek kaşığı domates salçası
– Limon suyu
– nar ekşisi
– Tuz
– Salamura yaprağı

BAT YEMEĞİ TARİFİ

İlk olarak mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan yemeği ocaktan aldıktan sonra mercimeklerin üstüne ince bulguru döküp iyice karıştırın. Bu sayede mercimeği haşladığınız su bulguru yumuşatacak.

Kuru soğan ve kalan tüm malzemeleri ince ince doğrayın. Daha sonra salçayı 1 çay bardağı suyla çözdürüp sıvı hale getirin ve tüm malzemelerle karıştırın. En son tuz, limon suyu ve nar ekşisiyle tatlandırın.