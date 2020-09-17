Bat yemeği hangi yöreye aittir? İşte bat yemeğinin tarifi
BAT YEMEĞİ MALZEMELERİ
– 1 su bardağı yeşil mercimek
– 1 çay bardağı ince bulgur
– Kuru soğan
– Maydanoz
– Yeşil soğan
– 1 yemek kaşığı domates salçası
– Limon suyu
– nar ekşisi
– Tuz
– Salamura yaprağı
BAT YEMEĞİ TARİFİ
İlk olarak mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan yemeği ocaktan aldıktan sonra mercimeklerin üstüne ince bulguru döküp iyice karıştırın. Bu sayede mercimeği haşladığınız su bulguru yumuşatacak.
Kuru soğan ve kalan tüm malzemeleri ince ince doğrayın. Daha sonra salçayı 1 çay bardağı suyla çözdürüp sıvı hale getirin ve tüm malzemelerle karıştırın. En son tuz, limon suyu ve nar ekşisiyle tatlandırın.