İrmik helvası tarifi… Sütlü irmik helvası nasıl yapılır?

Tatlı krizlerinin bir numaralı tarifi irmik helvası büyük küçük herkesin sevgilisi olmuştur. Özellikle balık sofralarının vazgeçilmez lezzetli olan irmik helvası sevdiklerinize ikram edebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, sütlü irmik helvası nasıl yapılır? İşte irmik helvası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

İrmik helvası hem pratik hem de aşırı lezzetli bir tatlı olmakla birlikte tatlı krizlerinde akla ilk gelen tatlıdır. Son zamanlarda dondurma ile servis edilerek lezzetine lezzet katılan irmik helvası, sevdiklerinizi bir araya toplamak ve evinizden mis gibi kokular yükseltmek için iyi bir bahane olabilir. İşte sütlü irmik helvası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi… Eğer siz de irmik helvası yapmak istiyorsanız hazırladığımız tarife mutlaka göz atın.

İrmik helvası malzemeleri



-1,5 bardak irmik

-3 kaşık tereyağı

-½ kaşık çam fıstığı

-1,5 bardak su

-1,5 bardak süt

-1,5 bardak şeker

-Tarçın

İrmik helvası yapımı

Öncelikle geniş bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Ardından çam fıstığını ekleyerek kavurmaya başlayın. Daha sonra irmiği ekleyin. Yaklaşık 20 dakika karıştırarak kavurun.

Bir başka tencerenin içinde suyu, sütü ve şekeri kaynatın. Daha sonra bunu kavurduğunuz irmiğin üzerine dökün ve sürekli karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika daha pişirin ve demlenmeye bırakın. Tarçınla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.