Limonlu revani tarifi… Revani nasıl yapılır?

Bugün akşam yemeğinden sonra çayın yanına, muhteşem tadıyla revani konuk olacak. Saray tatlılarından biri olan revani hemen herkes için paha biçilmez bir lezzet olsa da arada değişiklikler yapmak iyidir. İşte bu yüzden limonlu revani tarifi malzemeleri ve pratik yapımı ile mutfağınıza konuk oluyor.

Osmanlı'da saray lezzetlerinin arasındaki en gözde tatlılardan biri olan revani o muhteşem kıvamı ve tadıyla bugünlere kadar gelmiştir. Kabardıkça kabaran keki, baldan tatlı şerbeti çoğu kişinin en sevdiği lezzetler arasına girmesine yeter. Bu kadar beğeniliyor olmasına karşılık revani için hazırladığımız ufak bir değişiklik onu daha da lezzetlendirecek. Limonlu revani tarifi hem ev halkınızın hem de misafirlerinizin dikkatini çekmeyi başaracak. İşte limonlu revanı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Limonlu revani malzemeleri



-3 tane yumurta

-1 bardak toz şeker

-1 bardak yoğurt

-1,5 bardak irmik

-1 bardak sıvı yağ

-1 bardak un

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 tane limon kabuğu rendesi

Şerbeti için;

-2,5 bardak şeker

-3 bardak su

-3-4 damla limon suyu

Limonlu revanı yapılışı

Tüm şerbetli tatlılarda olduğu gibi revanide de öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet için gerekli malzemeleri bir tencerenin içine koyup 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra soğuması için kenara alın. Daha sonra revani hamuru için yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Ardından diğer malzemeleri sırası ile ekleyin. Unu eklerken daha kontrollü olabilirsiniz. Yağladığınız borcamın üzerine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra (Yaklaşık 5 dakika sonra) şerbetini her yerini alacak şekilde dökün. Hindistan cevizi veya Antep fıstığı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.