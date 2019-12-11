Macar kebabı güveçte nasıl yapılır? Macar kebabı tarifi…

Sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz özel ve alışılmışın dışında bir tarif isteyenler için Macar Kebabı tam aranan lezzet. Macar Kebabı ile beşamel sos ve et yeni bir şölene imza atıyorlar. Peki, Macar kebabı güveçte nasıl yapılır? İşte tüm malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Kızaran, fırınlanan sebzelerin yanında lokum gibi etler ve enfes bir beşamel sos nasıl güzel gider değil mi? Adını bile söylendiğinde ağızları sulandırmaya yetecek olan Macar Kebabı sevdikleriniz için şahane bir sofra hazırlamanı için en ideal tarif. Peki, Macar kebabı güveçte nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi..

Macar kebabı malzemeleri

500 gr dana kuşbaşı

1 bardak bezelye

1 bardak patates

4 adet tane karabiber

1 kaşık haşlanmış mısır

1 tane patlıcan

1 kaşık zeytinyağı

100 gr kaşar peyniri

Karabiber

Tuz

Sarımsak

1 tane domates

Beşamel sosun malzemeleri;

2 kaşık tereyağı

2 kaşık un

1,5 bardak süt

Tuz

Karabiber

1 tutam muskat cevizi rendesi

Macar Kebabı yapılışı

Öncelikle patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve minik küpler halinde doğrayın. Patatesleri de aynı şekilde küp küp doğrayın. Tüm bu sebzeleri kızartın. Fırını 175 derece fansız programda ısıtın. Fırın tepsinize sarımsak, bezelye ve mısırları koyun. Üzerine patlıcanları ve patatesleri de ekleyip tane karabiberleri sebzelerin üzerine serpip karıştırın. Üzerine tuzunu da attıktan sonra alüminyum folyo ile örtün. 10 dakika sonra folyoyu kaldırın ve pişirmeye devam edin. Bu arada yanmaz tavada etleri az yağ ile kavurun. Ocaktan almaya yakın baharatlarını atın ve 2-3 dakika sonra ateşten alın.

Etler hazırlandıktan sonra beşamel sosunu hazırlayın. Tereyağını bir sos tavasında eritin ve unu hafifçe kavurun. Üzerine sütü yavaşça çırparak ilave edin. Tuz, karabiber ve muskatla baharatlandırın ve çırpma teliyle karıştırarak pişirin. Fırındaki sebzelerin üzerine kaşar peyniri serpin. Etlerin üzerine domates püresi ekledikten sonra fırına ekleyin. Son olarak beşamel sosu çırpın ve tüm yemeğin üzerini kaplayın. Üzeri kızarana kadar fırınlayın.

Afiyet olsun.