Orjinal Falafel tarifi: En lezzetli Falafel nasıl yapılır? İşte Falafel tarifi…

Sebzeli köfte ya da nohut köftesi gibi isimlerin de kullanıldığı Falafel tarifini yazımızda sizler için hazırladık. Ortadoğu'ya özgü olan Falafel Tamiya adıyla da bilinmektedir. Sofralarda farklı bir tat arayanlar için ideal bir seçenek olacak en lezzetli Falafel tarifini sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Falafel yapılışı için gerekli malzemeler ve hazırlanışı...

İsrail ve Filistin’den ortaya çıkan ve tüm Ortadoğu’ya mal olan Falafel yemeğinin yapılışını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Son zamanlarda mutfaklarda sıkça görmeye başladığımız Falafel yemeğinin en kolay ve orjinal tafini buradan görebilir, gerekli malzemeler ile hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Peki Falafel nasıl yapılır? İşte en güzel ve orjinal Falafel tarifi…

FALAFEL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı nohut – 1 gece su da bekletilmiş

1 adet orta boy soğan

1-2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

4-5 dal kişniş

1 yemek kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

2-3 kaşık un (aldığı kadar)

Salata için Malzemeler

100 gr Akdeniz Yeşilliği

7-8 ad cherry domates

½ bağ kuzukulağı

2 ad küçük turp

½ bağ tere

¼ göbek marul

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Sos için Malzemeler

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tahin

½ adet limon suyu

FALAFEL YAPILIŞI

Soğan ve sarımsağı doğrayın.

Maydanoz ve kişnişlerin yaprak kısımlarını ayırın.

Daha sonra (un hariç) tüm malzemeyi rondoya atın ve biraz pütürlü kalacak şekilde geçirin.

Tamamen püre olmamasına dikkat edin.

Bu karışıma 2-3 kaşık un ekleyin ve yoğurun.

Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.

Bir tavaya bolca yağ ekleyin ve kızdırın. Derin yağda köftelerinizi kızartın.

Salata için;

Tuz ve zeytinyağını geniş bir salata kabında çırpın.

Ardından tüm malzemeyi karıştırma kabınıza alın ve zeytinyağı ile harmanlayın.

Salatayı servis kâsesine alın ve üzerine falafel toplarını yerleştirerek servis edin.

Sosu için;

Tahin yoğurt ve limon suyunu iyice çırpın.

İsteğinize göre Falafellerin üzerine gezdirip veya yanında dip sos olarak servis yapın.