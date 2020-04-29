Sahur sofrasına özel kahvaltılık tarifleri… Sahurda ne yesem diye düşünenlere…

Sahurda enfes bir kahvaltı sofrası hazırlamadan önce ne yapsam diye düşünenlere kahvaltılık tariflerimizle yol gösteriyoruz. Birbirinden lezzetli ikramlıkları haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz. İşte sahur sofrasına özel kahvaltılık tarifler…

Sahuru kahvaltı ederek geçirmek isteyenler masalarını süsleyecek değişik tarifler arıyor. Kahvaltı masasında en lezzetli yiyeceklere dair tarifleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte sahura özel kahvaltılık tarifler…

ACUKA TARİFİ

Malzemeler;

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4-5 diş sarımsak (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı bayat ekmek içi

1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı susam

Yapılışı;

Sıvı yağı tavaya alalım ve salçaları ilave ederek biraz kavuralım. Diğer tüm malzemeleri de ekleyelim. Tekrar kavuralım (salçanın kokusu gidene kadar) Kavurma aşamasını fazla tutmanıza gerek yok. Toplamda en fazla 7-8 dakika kavrulması yeterli. Ölçüleri de damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Çok acı severseniz baharat miktarını artırabilir, az acılı olsun derseniz de baharat miktarını azaltabilirsiniz.

SADE POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler;

1 paket yaş/ kuru maya

yarım su bardağı kadar süt ya da yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

2/3 çay bardağı sıvı yağ

Alabildiği kadar un

2-3 su bardağı su

Üzeri için 1 adet yumurta

Yapılışı;

Öncelikle mayanız kuru maya ise 1 su bardağı ılık suya 1 çay kaşığı şeker ve tuz ilave ederek kuru mayanızı kabartın.

Eritmiş olduğunuz maya bardaktan taşmaya başlayınca yoğuracağınız kaba un ve tuzu homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra mayayı kabınıza ekleyin. Birbirlerine güzelce yedirebilmek için yavaş yavaş ve nazik bir şekilde karıştırın.

3’lü karışım hamur un karışımı bir hamur halini aldığında içerisine yavaş yavaş su ilave edin. Eklediğiniz suyun ılık olması daha yumuşak bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır.

Biraz karıştırdıktan sonra içine sütü de ilave edin. Hamurun tam olarak kıvam alması için en az 10 dk yoğurmanız gerekmektedir. Hamur kıvamını aldığında yağı da ekleyerek biraz daha yoğurun ki hamurun içindeki tüm hava gitsin.

Yoğurduğunuz hamuru kabarması için 40 dk ağzı kapalı bir şekilde ılık ortamda tutun. Hamuru açtığınızda maya kokusunun gitmesi için bir yoğurun.

Yağlanmış tepsinize küçük toplar halinde şekil vererek koyun. 1 yumurtanın sarısını yapmış olduğunuz topların üzerine çırparak sürün. İsterseniz susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırına tepsiyi atın ve üzeri kızarana kadar pişirin.

PATATES TOSTU TARİFİ

Malzemeler;

3 tane patates(rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 tane yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş)

Yapılışı;

Öncelikle soyduğunuz patatesleri rendeleyin ve suyunu sıkıp geniş bir tabağa alın. Ardından üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve iyice karıştırın. Tost makinenizi iyice ısıtın ve üzerine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız harcı tost makinesine dökün ve kapatın. Kontrollü pişirin.

Afiyet olsun.

KREP TARİFİ

Malzemeler;

2 yumurta

2 bardaktan biraz az un

1 bardak su

1 bardak süt

Tuz

Tereyağı

Yapılışı;

Öncelikle derin bir kabı içinde unu, sütü ve suyu pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar tercihen mikserle çırpın. Daha sonra üzerine yumurtaları ekleyin ve çırpmaya devam edin. Akıcı bir kıvam olacak. Yanmaz bir tavaya çok az tereyağı koyun ve eriyince bir kepçe krep hamurundan dökün. Döktüğünüz karışımı eşit şekilde yayın. Ters düz iki tarafını da pişirin. Tüm karışım bitene kadar bu işlemi sürdürün. Afiyet olsun.

SÜT REÇELİ TARİFİ

Malzemeler;



-1 litre inek sütü

-1 bardak toz şeker

-1 tane vanilya çubuğu

-1 silme çay kaşığı karbonat

Yapılışı;



Derin bir tencerenin içinde şekeri, vanilya çubuğunu ve sütü karıştırın. Kısık ateşte şekerler tamamen eriyene kadar karıştırarak pişirin.

Süt kaynamaya başlayınca karbonatı ekleyin ve ocağın altını daha da kısın. Karıştırarak pişirmeye devam edin. Yaklaşık 1 saat bu şekilde pişecek. Ardından vanilya çubuğunu tencereden alın. Daha sonra karıştırarak bir 3 saat daha pişirmeye devam edin. Tencerenin üzerine çıkan köpüğü temizledikten sonra kıvamı ve rengi koyulaşan reçeli ocaktan alın. Arından kuru ve temiz bir kavanoza boşaltın. Soğuduktan sonra kapağını kapatın buzdolabına alın.

Afiyet olsun.

PORTAKAL REÇELİ TARİFİ

Malzemeler;

6 tane portakal

4 su bardağı ölçüsünde toz şeker

2 su bardağı ölçüsünde su

1 su bardağı ölçüsünde portakal suyu

½ limon suyu

Yapılışı;

Portakalların kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğrayarak bir tencereye alın. Tencereye su ekleyip on beş dakika kaynattıktan sonar suyunu süzün ve portakalları soğuması için kenara alın. 2 su bardağı su, 1 su bardağı portakal suyunu başka bir tencerede kaynatın. Soğumaya bıraktığınız portakalları tencereye atın ve koyu bir kıvam alana kadar orta ateşte kaynatmaya devam edin. Kıvam alan karışımın içine yarım limon suyunu ekleyin ve on dakika daha kaynatın. Sonra soğumaya alacağınız portakal reçeli hazır.

Afiyet olsun.