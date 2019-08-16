Sucuklu yumurta nasıl yapılır? Sucuklu yumurta tarifi…

Hafta sonu yaklaşıyorken mis gibi bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki. Bugüne kadar sucuklu yumurtayı sadece sofrada gördüyseniz şimdi mutfağa geçme sırası siz de. İşte bir Pazar kahvaltısı için olmazsa olmaz olan sucuklu yumurta için gerekli malzemeler ve tarifi…

Kahvaltı yapmadan güne başlamayanlar için sofraların baş lezzeti tabii ki sucuklu yumurtadır. Özellikle hafta sonu için sucuk kokmayan bir evde uyanmak istemiyorsanız bu tarifimiz size. Şimdi en pratik şekilde ve tüm usta aşçıları bile kıskandıracak lezzette sucuklu yumurta yapabilmeniz için vereceğimiz tarif ile harika bir güne başlayacaksınız. İşte ayrıntılar…

Sucuklu yumurta için gerekli malzemeler

– ½ kangal sucuk

– 1 kaşık tereyağı

– 4 yumurta

– Tuz

– Karabiber

Sucuklu yumurta yapılışı

Öncelikle sucukları ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde dilimleyin. Tavanın içine dizin ve orta ateşte kızartmaya başlayın. Bu arada diğer tüm malzemeleri hazır edin. Yumurtaları çırpın. Tuz ve çok az karabiberi üzerine atıp bir daha çırpın. Ardından sucukların diğer yüzünü de kızartın ve tereyağını tavaya koyun. Tava kızgın olduğu için yağ hemen yanabilir. Bu nedenle yağı koyduktan sonra karıştırın ve ardından hemen yumurtayı. Dökün. Dilediğiniz miktarda pişirdikten sonra sofraya alabilirsiniz.

Afiyet olsun.