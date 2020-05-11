Un çorbası tarifi: Un çorbası nasıl yapılır? Nefis un çorbası için gerekli malzemeler…

Hem yaz aylarının hem de kış aylarının en sevilen çorbalarından ola un çorbası, yapımının pratikliği sebebiyle çok tercih ediliyor. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanan un çorbası, oldukça besleyici bir tarif olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, un çorbası nasıl yapılır? Un çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar…

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan çorbalar, uzmanların da uzun açlık süreleri sonrası önerdiği besinlerin başında geliyor. Un çorbası, hem evde bulunan malzemelerle kolay yapabileceğiniz hem de lezzeti ile cezbeden çorbaların başında geliyor. İşte nefis un çorbası yapımı ve gerekli malzemeleri…

UN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 1 yemek kaşığı tereyağı

– 2 yemek kaşığı zeytinyağı

– 3 tepeleme yemek kaşığı un

– 5 su bardağı sıcak tavuk suyu

– Yarım çay kaşığı tuz

– Çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Üzeri için:

– 1 yemek kaşığı tereyağı

– 1 tatlı kaşığı kuru nane

UN ÇORBASI YAPIMI

Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tencereye alıp kızdırın. Azar azar un ekleyip kısık ateşte kavurmaya başlayın. Unu yakmadan kavurmaya ve hafif bir renk almasına dikkat edin. Kavrulan una sıcak tavuk suyunu azar azar ekleyip topaklanmaması için bir el çırpıcısı yardımıyla hızlıca karıştırın. Kaynamaya başlayan çorbayı tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle tatlandırın. Arzu ettiğiniz baharatlar olursa bu aşamada ekleyin. Küçük bir sos tenceresi ya da tavaya aldığınız tereyağını kısık ateşte eritin. Kuru nane ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Servis kaselerine aldığınız sıcak çorbanın üzerine hazırladığınız naneli tereyağından gezdirip bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun…