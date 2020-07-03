Aşırı yıpranmış saçlar için maske tarifi…

Saçları tam anlamıyla onardığını iddia eden çok çeşitli pahalı tedavi seçenekleri her zaman vardır. Bazıları gerçekten etkili olsa da fazla para harcamadan en iyi sonuçları almak daha mükemmel bir deneyim olabilir. Ayrıca doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanmak ortaya çıkabilecek reaksiyonları en aza indirir. Sağlığımız açısından da faydalı olan yumurta, avokado, zeytinyağı ve daha pek çok ürünün saç ve cilt için harika etkilerini biliyor muydunuz? Burada yapmanız gereken tek şey yalnızca ihtiyacınız olan malzemeyi bulmak ve uygulamaktır. İşte aşırı yıpranmış saçlar için maske tarifleri…

Saçınızın son zamanlarda ne kadar yıprandığından mı şikâyetçisiniz? Fön, maşa, aşırı yıkama ya da saç boyama işlemlerine çok fazla maruz kalmanın sonucu olarak sağlıksız saçlara mı sahipsiniz? Bunun için kuaföre gitmeyi unutun! Evinizde yapabileceğiniz pratik ve etkili saç maskeleri ile yıpranan saçlarınıza çok kolay bir şekilde veda edebilirsiniz.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN MASKE TARİFLERİ

Saç maskeleri ile tek seferde verimli sonuçlar almak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden vereceğimiz maske tariflerinden etkili sonuçları sadece düzenli kullanımda alabileceğinizi unutmayın. Doğal ürünlerle yapabileceğiniz bu maskeler saçlarınızı nemlendirecek, onaracak ve doğal ışıltısına kavuşmasına yardımcı olacaktır. İşte hasarlı saçlarınızı sağlığına kavuşturmaya yardımcı olacak maske tarifleri…

AVOKADO VE ZEYTİNYAĞLI ONARICI SAÇ MASKESİ

Antioksidanlar açısından oldukça zengin olan avokado saçları canlandırmaya, daha hızlı büyümelerine ve kabarmayı önlemeye yardımcı olur. Karışıma zeytinyağı ilave ettiğinizde maskenin etkisini kat ve kat arttırabilirsiniz. Zeytinyağı, saçları güçlendiren ve nemlendiren antioksidanlar, A ve E vitaminleri içerir.

NASIL HAZIRLANIR?

Bir olgunlaşmış avokadoyu ezin içerisine 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Saçlarınıza dipten uca uygulayın ve yarım saat bekleyin. Daha sonra saçlarınızı çok sıcak olmayan su ile yıkayın.

ELMA SİRKESİ, YOĞURT VE BAL MASKESİ

Özellikle UV ışınlarından zarar gören saçlar için etkili bir maskedir. Sirke saça uygulandığında derideki kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum, malik, asetik ve pektin asit sayesinde saçlardaki kepek problemlerini gidermeye yardımcı olur. Bal saç köklerini besler ve zayıf saçları güçlendirir ve onarır. Aynı şekilde yoğurtta saç foliküllerini güçlendirici özelliğe sahiptir.

NASIL HAZIRLANIR?

3 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı elma sirkesini bir kabın içinde karıştırın ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. Yarım saat bekleyin ve saçlarınızı normal bir şekilde yıkayın.