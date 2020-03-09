Saçlar ilk boyandığında muhteşem bir görünüme kavuşurlar. Dolgun, parlak ve bakımlı… Ancak birkaç yıkamadan sonra saçlarda, kuruluk, matlık ve cansız bir görünüm meydana gelir. Bu görünümden kurtulmak için mutlaka bakım maskesi yapmalısınız. İşte boyalı saçlar için bitkisel bakım maskesi önerileri…

Boyaların içerisindeki kimyasallar kısa zaman sonra etkisini göstererek saçların yapısını bozar ve sonuç olarak bakımsız, inatçı ve ağırlaşan saçlarınıza şekil vermek hem zamanımızı alır hem de görünümünüzü berbat edebilir.

Pek çoğumuz yüz maskelerini bilir ve zaman zaman uygularız ama saçımıza maske uygulamak zor bir iş gibi gelebilir. Ancak saç maskesi de yüz maskesi gibi nemlendirici ve saçları sağlığına kavuşturmak için gereklidir. Saç maskeleri aynı zaman da derin bakım tedavisi uygulamak için iyi bir yoldur. Özellikle boyalı saçlara nem desteği sağlamak ve saçlardaki hasarı engellemek için saç maskeleri kullanmak büyük fayda sağlar.

Saçlarınızdaki beyazları kapatmak ya da daha canlı saçlar için saç boyası en bilinen yöntemdir. Her ne surete olursa olsun kullandığınız saç boyalarının saçlarınıza verdiği zararlardan şikayetçiyseniz bunu önlemek için boyalı saçlarınıza uygun saç maskeleri ile saçlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz. Peki boyalı saçlar için doğal maske önerileri nelerdir? İşte hem saçlarınızı boyanın zararlarından koruyacak hem da bakımını sağlayacak maske önerileri…

BOYALI SAÇLARA BAKIM MASKESİ

MALZEMELER

– 2 yemek kaşığı aloe vera jeli

– ½ bardak bira

– 1 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR?

Biranın içine aloe vera Jelini ekleyin, zeytinyağını da ilave ettikten sonra iyice karıştırın. Kıvamı karıştırdıkça yoğunlaşacağından dolayı sürekli karıştırmaya devam edin. Hazırlamış olduğunuz karışımı saç köklerinden saç ucuna kadar sürün. 15-20 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın.

BOYALI SAÇLARA ELMA SİRKESİ

– ½ su bardağı elma sirkesine ½ su bardağı su

– Karşımı temiz bir sprey şişesine koyun ve karışması için iyice çalkalayın

– Elma sirkeli ve sulu karışımı saçınıza sıkın ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın 20 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.