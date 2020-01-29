Boyun kırışıklıklarına karşı ne yapılabilir? Bitkisel öneriler…

Boyun ve göğüs bölgesi yaşın ilerlemesi ile birlikte en çok kırışmaya yatkın bölgelerden biridir. Güneşe aşırı maruz kalma, sigara kullanımı genetik faktörler ve uyku pozisyonları özellikle boyun bölgesinde oluşan kırışıklık sorunun daha erken yaşanmasına neden olabilir. Peki, boyun kırışıklıklarına karşı ne yapılabilir? İşte bitkisel öneriler…

Yüz bakımı yaparken boyun bölgesini ihmal etmek boyun kırışıklıklarına neden olabilir. Cilt bakımı rutininize boyun bölgenizi de dahil ederek daha genç bir boyuna sahip olabilirsiniz. Boyun bölgesinde oluşan cilt kırışıklarını engellemek için bazı öneriler…

– C, E, A vitamini içeren besinleri daha çok tüketmeye özen gösterin.

– Pamuklu ve boynunuzu sıkmayan giysiler tercih edin.

– Güneşe ışınlarına karşı güneş koruyucu kullanın.

– Su iyi bir cilt için olmazsa olmazdır. Bu nedenle su tüketiminizi arttırın.

– Yatarken daha çok yüz üstü yatmaya özen gösterin.

– Daha genç ve zinde bir vücut için her gün egzersiz ya da yürüyüş yapın.

– Cildinize zarar verecek ürünler kullanmaktan kaçının.

BOYUN KIRIŞIKLARI İÇİN BİTKİSEL ÖNERİLER

YUMURTA BEYAZI

Yumurta beyazı cildin sıkılaşmasında kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Yumurta beyazı ile cildinizi sıkılaştırmak için bir yumurtanın akını ayırın ve iyice çırpın. Çırpmış olduğunuz yumurtayı pamuğa batırarak boyun kısmınıza sürün 20 dakika iyice kurumasını bekleyin. Günde bir kere bu işlemi uygulayarak boyun kısmındaki çizgilerin görünümlerini azaltabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı cildinizin güzelliğini size geri kazandırır ve genç bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Boyun ve göğüs bölgesine gün aşırı zeytinyağını sürerek ovun böylelikle kan dolaşımını hızlandırır ve zeytinyağının cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz.