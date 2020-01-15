Her aynaya baktığınızda burnunuz sizi rahatsız mı ediyor? Daha küçük ve ince hatlı bir buruna mı sahip olmak istiyorsunuz? Makyajda yeni bir yöntem ile bıçak altına yatmanıza gerek kalmayacak. Sihirli dokunuşlarla burnunuzu küçültmeniz ve yeni bir görünüme yalnızca kontür uygulayarak ulaşmanız mümkün. Peki, burun kontürü nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler…

Burun kontürleme işlemi burnunuz şeklini oluşturmaya yardımcı bir makyaj hilesidir. Şekillendirmeye yardımcı olacak, ten renginizden daha koyu bir pudra, fondöten veya kapatıcı ile daha güzel bir burun görünümüne gölgeler sayesinde kavuşabilirsiniz.

Burun kontürleme işlemini makyajınızdan önce yaparsanız daha doğal bir görünüm sağlayabilir fakat burnunuzu daha ince, daha kısa, daha uzun veya daha düz görünmesi için farklı teknikler kullanmanız gerekebilir. Burnunuzun bazı kusurlarını kapatmak ve daha mükemmel bir görünüme sahip olmak için makyaj hilelerinden yaralanabilirsiniz. İşte burun kontürü için gerekli malzemeler ve burun konturu yapmak için bazı ipuçları…

BURNUNUZUN İNCE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYIN

Burnunuzun kenarından koyu renkli bir fondöten veya kapatıcı ile iki çizgi çekin. Kaş kemiğinden başlayarak burnun sonuna kadar gidilmesi gerekir. Kontür çizgilerini çekmek için açılı bir göz fırçası kullanın.

Burnunuzu şekillendirmek için kullanabileceğiniz birkaç farklı ürün var. Mat bronzlaştırıcı, şekillendirici bir toz veya koyu bir fondöten.

BURNUN KÖPRÜSÜNÜ VURGULA

Ten renginizden daha açık renkte bir vurgulayıcı seçin. Burnunuzun üst kısmından burnunuzun ucuna kadar ince bir çizgi çekin.

Burnunuzun ucu daha genişse vurgulayıcıyı yalnızca burnun yarısına kadar uygulayın.

ÇİZGİLERİ YUMUŞATIN

Burun çizgilerinizi çizdikten sonra yumuşak bir makyaj süngeri veya karıştırıcı bir fırça yardımı ile sert çizgileri karıştırarak daha güzel görünümlü bir buruna kavuşabilirsiniz.