Cildi yaşlandıran alışkanlıklar nelerdir?

Yaşlanmaya neden olan en önemli faktör genlerdir ancak yaşam tarzımızın yaşlanma sürecindeki rolü de azımsanmayacak kadar fazladır. Bazı alışkanlıklar ve etkenler cildin hızlıca yaşlanmasına neden olur, bunu aynı yaştaki insanların farklı görünümleri ile ayırt etmek mümkün olabilir. Peki cildimizi yıpratan ve hızla yaşlandıran bu alışkanlıklar nelerdir? İşte erkenden yaşlanmamak için bırakmanız gereken bazı alışkanlıklar…

Herkes için genç bir görünüme sahip olmak mutluluk vericidir fakat yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu ve eninde sonunda kırışıklıkların yüzümüzde ve vücudumuzda meydana geleceğini hepimiz biliyoruz. Ama cildin yaşlanmasını hızlandıran alışkanlıklar da vardır.

CİLDİN YAŞLANMASINI HIZLANDIRAN ALIŞKANLIKLAR

SİGARA

Sigaranın cilde zararı büyüktür hatta sigara dumanına maruz kalmak bile cildi olumsuz etkiler. Sigaranın etken maddesi olan nikotin, ciltteki kolajen yapısın bozulmasına, kuruluğa ve cildin yeterince oksijen alamamasına neden olur. Cilt renginde değişikliklere, açık gözeneklere aynı zamanda sigara içerken kullanılan mimiklerden kaynaklı erken yaşta kırışıklıklara neden olabilir. Cildin düşmanı olan sigara kırışıklıklara neden olan en kötü alışkanlıkların başında gelir. Zamanla derideki esnekliği kaybolmasına ve cilt kalitesi ciddi derecede bozulmasına neden olur.

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERMEMEK

Güneşin zararlı ışınları UVA ve UVB cildin nem kaybetmesine, lekelere ve kırışıklıklara neden olur. Uzun saatler güneşlenmek cildinizde renk farklılıkları, deride kalınlaşma ve en önemlisi cilt kanserine yol açabiliyor. Bu nedenle cilt tipine uygun koruyucu ürünler kullanılması oldukça önem taşır. Ancak bu ürünleri yalnızca yaz aylarında değil yılın her mevsiminde kullanmaya özen göstermelisiniz.

YETERİ KADAR SU İÇMEMEK

Vücut ve cilt sağlığı için su hayati bir değere sahiptir. Günde ortalama 8-10 bardak su içilmeli ve özellikle yaz aylarında su içimi arttırılmalıdır. Bu sayede yaşlanma sürecini azaltabilir, cildinizi yenileyebilir, akne ve gözeneklerin iyileşmesini sağlayarak daha sıkı ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Tüketilen besinler cildi içeriden besler ve aynı zamanda korurlar. Sağlıklı ve güzel bir cilt için kan dolaşımı gerekir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini tüketmek kan dolaşımını düzene sokar ve bu sayede cilde oksijen taşınır. Bunun gibi birçok vitamin ve mineralleri tüketerek cilde olan katkılarından yararlanabilir ve kırışıklara karşı önlem alabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar işlenmiş ve kızartılmış şekerli ve unlu gıdalardan ve doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden uzak durulmalıdır çünkü bunlar ciltte akne, sivilce gibi cilt sağlığını tehdit eden birçok soruna yol açarlar.

Makyaj kadınlar için bir tutkudur ancak içerisindeki kimyasallar cildi olumsuz etkiler. Bu nedenle cildinize ağır makyaj uygulamalarından kaçınmak ve günün sonunda etkili bir temizlik sağlamak gerekir. Bu sayede cildiniz gece boyu nefes alır ve yenilenme sağlanır. Aksi taksirde tıkalı gözenekler kaçınılmazdır.