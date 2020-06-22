Koruyucu kullanmadan güneş altında saatlerce durmak, sivilcelerle oynamak ya da onları sıkmak ve ilerleyen yaşa bağlı olarak ciltte rahatsız edici lekeler meydana gelebilir ve en kötüsü de güneşe maruz kaldıkça belirginleşmeleridir. Üzülmeyin bu lekeleri cildinizden arındıracak bazı yöntemler düzenli uygulandığında kısa sürede gözle görülür bir değişim kazandıracaktır. İşte cilt lekelerine karşı en etkili maske tarifleri…

Cildimizde iz bırakan nedenler leke oluşumunu da beraberinde getiriyor. Özellikle yüzde burun ve yanaklara oluşan lekelenme dekolte ve omuzlarda da ortaya çıkabiliyor. Bunun önüne geçmek için ise cildinizin lekelenmesine neden olacak her şeyden uzak durmaktır, beraberinde ise lekelerin açılmasını sağlayacak bazı yöntemler uygulanmalıdır.

Cilt lekelerini en aza indirmek için kozmetik beyazlatıcı kremler kullanabilirsiniz. Ancak bu ürünlerin içerisindeki kimyasallardan dolayı kullanmaktan çekiniyorsanız cilt lekeleri için doğal ve hesaplı ürünleri uygulayarak etkili sonuçlar kazanabilirsiniz. Gerçek şu ki; doğal maskeler hem sağlıklı hem de güvenilir sonuçlar kazandıracaktır. Peki lekeleri gidermede en etkili maske tarifleri nelerdir? Hangi doğal ürünlerle lekeler yok edilebilir? İşte cildinizdeki lekeleri yok etmenizi sağlayacak etkili maskeler…

BAL VE LİMON MASKESİ

Limonun içerisinde bulunan asitler lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Bal ise antibakteriyel etkisi ile temizler ve nemlendirir.

MALZEMELER



1 çay kaşığı limon

2 çay kaşığı bal

HAZIRLANIŞI: Limon ve balı karıştırdıktan sonra özellikle lekelerin bulunduğu bölgelere sürün ve 20 dakika cildinize nüfuz etmesini sağladıktan sonra ılık su ile durulayın.

YUMURTA BEYAZI



Yumurta akı yüksek kalitede protein içeriği ile sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca cilt lekelerinin aydınlanmasına yardımcı olacak enzimlere sahiptir.

MALZEMELER



Yumurta akı

HAZIRLANIŞI: Bir yumurta akını bir kasede çırpın ve lekelerin olduğu bölgelere yoğunlaşarak sürün. Yaklaşık 10 dakika sonra yüzünüzü durulayın ve nemlendirici uygulayın.