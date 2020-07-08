Defne yaprağının cilde ve saça faydaları nelerdir?

Defne yaprağını cilt ve saç bakımınızda kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Doğanın mucizevi ürünleri arasında yer alan bu bitki cilt ve saç sağlığı konusunda çeşitli yararlar sağlıyor. Saçlardaki kepek problemlerinden, ciltteki koyu lekelere kadar etki sağlayan defne yaprağı hakkında birçok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberimizden defne yaprağı ile yapabileceğiniz harika bir bakım maskesinin tarifini de bulabilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞININ SAÇA FAYDALARI

SORUNSUZ BİR SAÇ DERİSİ

Anti-enflamatuar ve antibakteriyel özelliği ile daha sağlıklı bir kafa derisine sahip olmak için defne yaprağı oldukça etkilidir. Özellikle kaşıntı problemi yaşayanlar ideal bir bitkidir. Defne yaprağını toz haline getirerek badem yağı ve hindistan cevizi yağı ile karıştırarak kafa derisinde meydana gelen bu problemleri giderebilirsiniz.

PARLAK VE CANLI SAÇLAR

Defne yaprağı saçları doğal yollarla parlatmanın en kolay yoludur. Defne yaprağı ile bir miktar pazıyı suda kaynatın. Ardından bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave ederek suyun soğumasını bekleyin. Hazırlamış olduğunuz su ile saçlarınızı her gün yıkayın. Bu yöntemle saçlarınızın mat görünümüne son verebilir, daha parlak ve dolgun saçlara kısa sürede ulaşabilirsiniz.

SAÇLARIN DAHA HIZLI BÜYÜME OLANAĞI

Kafa derisinde dolaşımı teşvik ederek saçların daha hızlı büyümesine katkıda bulunur. Yaklaşık 1 lt. suya bir miktar defne yaprağı ekleyin ve ılıkken saçlarınıza uygulayın. Saçınızda 30 dakika beklettikten sonra durulama yapabilirsiniz. Haftada 1-2 kere uygulayarak saçlarınızın uzama hızını arttırabilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞININ CİLDE ETKİLERİ NELERDİR?

Defne yaprağı ciltte sivilce, siyah nokta, lekeler ve kırışıklıkların giderilmesi gibi pek çok alanda faydalar sağlar. Defne yaprağı ile yapacağınız maskeler sayesinde bu bitkinin faydalarından yararlanmanız mümkün.

IŞIL IŞIL BİR CİLT İÇİN DEFNE YAPRAĞI MASKESİ

Defne yaprağı saçlarda olduğu kadar cilt için de mucizevi etkilere sahiptir. En bilinen özelliği arasında cildi canlandırma ve parlaklık kazandırma özelliği bulunur.

MALZEMELER

150 gr. defne yaprağı

Bir miktar su

HAZIRLANIŞI

Defne yaprağını suyun içinde iyice kaynatın ve 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Soğuduktan sonra suyu süzün ve yüzünüze sürün. Düzenli kullandığınızda 1 ay gibi kısa bir sürede cildinizin ipek gibi yumuşak ve parlak olmasını sağlayabilirsiniz.