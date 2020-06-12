Dişlerde sararmalara karşı günlük bakım önerileri…

Yaşam şekliniz ve bazı alışkanlıklarınız dişlerinizdeki sararma hızını arttırabilir. Hatta erken yaşlarda diş kayıplarına bile yol açabilir. Diş sağlığına önem verenler için ise günlük diş bakımı ihmal edilemeyecek kadar önemlidir çünkü bembeyaz dişler hem mutlu hissettirir hem de öz güveninizin artmasını sağlar. Öyleyse dişlerdeki sararmaları önlemek için günlük bakım önerileri nelerdir? Bembeyaz dişlere sahip olmak için neler yapılabilir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

DİŞLER NEDEN SARARIR?

Ağız bakımının yeteri kadar yapılmadığı durumlarda dişlerde sararmalar yaygın olarak görülen bir durumdur. Dişlere yeteri kadar hijyen ortamının sağlanmaması dişlerde plak oluşumuna, sararmalara ve çürümelere neden olabilir. Bu nedenle dişlerin hijyenine önem verilmelidir.

Dişlerdeki sararmaların başında gelen diğer nedenler arasında ise sigara kullanımı gelmektedir. Diş bakımınıza önem verseniz bile eğer sigara kullanıyorsanız dişlerinizde sararmalar kaçınılmazdır. Ayrıca aşırı kahve ve çay tüketiminin yanı sıra çok sık tüketilen soya, domates, hazır soslar, asitli içecekler ve yapışkan şekerler diş aralarına yapışarak dişlerin zarar görünmesine neden olur.

DİŞ SARARMASINI ÖNLEMENİZE YARDIMCI OLACAK BAZI ÖNERİLER

-Beyaz dişlere sahip olmak ve bunun devamlılığını sağlamak için yeme- içme alışkanlıklarına dikkat edilmeli ve ağız hijyenin her yemek sonrası yapılması gerekir. Dişlerinizi yumuşak başlı bir diş fırçasıyla fırçalayın ve diş etleri ile dişlerin bulunduğu alanları gözden kaçırmayın. Flörür içeren diş macunlarını kullanın.

-Dişlerinizdeki sararmaları önlemek için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. 1 çay kaşığı karbonat, 2 damla zeytinyağı ve çeyrek limonu suyu ile hazırladığınız kür ile dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

-Bir tatlı kaşığı karbonat, çeyrek çay kaşığı elma sirkesi ve çeyrek çay kaşığı himalaya tuzunu bir kabın içinde karıştırarak fırçanızın karışıma batırın ve dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntemle de dişlerinizdeki sararmaları giderebilirsiniz.

-Elma, armut, havuç, karnabahar gibi sert meyve ve sebzeleri tüketerek dişlerinizi temizleyebilir ve lekelerin giderilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda meyve ve sebzelerin içerisindeki lifler tükürük ile bir araya geldiğinde dişlerin aralarındaki yemek artıklarını ve bakterileri temizlemeye yardımcı olur.

-Yediğiniz muzun kabuğu ile dişlerinizin beyazlamasını sağlayabilirsiniz. Muz kabuğu ile dişlerinizi 15-20 dakika ovun ve dişlerinizi fırçalayın bu doğal yöntemle etkili bir şekilde dişlerinizin beyazladığını fark edebilirsiniz.