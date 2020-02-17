Epilasyon sonrası yapılması gerekenler…

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerinizden kalıcı olarak kurtulabileceğiniz en yaygın teknolojidir. Vücudunuzun hemen hemen her bölgesi için yaptırabileceğiniz lazer epilasyon yöntemi ile bakımlı bir vücuda sahip olurken aynı zaman da hayat konforunuzu arttırmanız adına size büyük faydalar sağlayabilir. Ancak epilasyon öncesi ve sonrası cildinizin zarar görmemesi için dikkat etmeniz gerekenler vardır.

Lazer ile istenmeyen tüylere 1 milimetre boyunda ışınlar gönderilerek kıl köklerinde kıl büyümesi durdurulur ve ortalama 4-8 seansta tüylerinizden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. 12 yaş üstü herkesin yararlanabileceği bu teknoloji sayesinde ağda, jilet gibi yöntemlere ihtiyaç duymayacak ve kendinizi daha mutlu hissedebileceksiniz. Özellikle aşırı tüylenen kişiler için kabus haline gelen bu sorun epilasyon işlemi ile kısa sürede problem halinden çıkabilir.

Her vücut birbirinden farklıdır. Genler, hormonlar birbirinden farklı çalışır. Bazı insanlarda tüylenme az olurken bazılarında ise yeni ağda yaptırmasına rağmen 2 gün sonra pürüzsüz bacaklardan eser kalmayabilir. Batık tüyler ve tahriş olan ciltte cabası.

Risk ve yan etkilerinin oldukça düşük olması nedeniyle herkes epilasyon işlemine tereddütsüz başvuru yapabiliyor. Bu işlem için mutlaka uzman kişilere başvuru yapmak, gerekli seanslarla ve uygun cihazlarla yapılması gerekir. Tüm bu doğrultuda epilasyona başvuru yapanların seans sonrası dikkat etmesi gereken bazı hususlara gereken özenin gösterilmesi gerekebilir. İşte epilasyon sonrası yapmanız gerekenler ve bazı ipuçları…

EPİLASYON SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

– Epilasyon sonrası özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde ciltte kabarma ve kızarıklık yaşanabilir. Kişinin cilt yapısına bağlı olarak bu kızarıklıklar 1 gün gibi kısa sürede kendiliğinden geçebilir. Bu gibi durumlarda tavsiye edilen kremler kullanarak cildinizi kısa sürede rahatlatabilirsiniz.

– Epilasyon işlemi yapıldıktan sonra banyo önerilmemektedir. Ancak 1 gün sonra ılık duş almanızda bir sakınca görülmez.

– Kese ve peeling yapmak için 1 hafta beklemeniz gerekir.

– Epilasyondan sonra güneş ışığına çıkmamanız gerekebilir ve genellikle epilasyon güneşin az olduğu kış aylarında yapılması tavsiye edilir.

– Epilasyon sonrası tüyler yaklaşık 15 gün sonra uzar ve dökülmeler başlar. Bu esnada cildinizi bol bol nemlendirmek tüylerinizin daha hızlı dökülmesine olanak sağlar.

– Gelecek seansa kadar tüylerinizi almak zorunda kalırsanız jilet ya da makas kullanabilirsiniz.