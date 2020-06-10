Güneş yanığı acısı nasıl geçer? Güneş yanığı tedavisi…

Güneş yanıkları can yakana kadar pek önemsenmez. Oysa ciltte ciddi hasara yol açabilir. Güneş ışınlarına gereğinden fazla maruz kalmak cildimizde kızarıklık ve hatta tahribata sebep olabilir. Peki güneşten zarar gören cildimizi nasıl tedavi edebiliriz? İşte güneş yanığı tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Güneş, UVA, UVB,UVC dalga boyunda ultraviyole ışık yaymaktadır. Deri hasarı hem UVA hem de UVB ışınlarından kaynaklanır ve bu hasar kendini kolay belli etmez. Yüzeyin altında, ultraviyole ışık, cildinizi erken yaşlandırarak DNA'nızı değiştirebilir. Peki güneş yanığı belirtileri nelerdir? Güneş yanığı acısı nasıl geçer?

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ

Güneşe fazla maruz kaldığınızda cildiniz kızarır ve acı hissi verir. Yanık şiddetli ise, şişlik ve kabarcıklar meydana gelebilir. Birkaç gün sonra, cildiniz güneşin zarar verdiği hücrelerden kurtulmaya çalışırken cildiniz soyulmaya ve kaşınmaya başlar.

GÜNEŞ YANIĞI TEDAVİSİ

Güneş yanığı tedavisinde ilk müdahale yanıklara nüfus ederek ağrıyı azaltmak olmalıdır. Bunun için aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz…

KREMLER VE JELLER: Güneş yanığınızı hafifletmek için nazikçe nemlendirici bir krem veya aloe vera içeren bir jel sürün.

SOĞUK KOMPRES: Cildinizdeki ağrıyı azaltmak için kompres uygulayın veya soğuk bir duş alın.

SU TÜKETİN: Susuz kalmamanız için bol miktarda sıvı tüketin.

GÜNEŞTEN KAÇININ: Güneş yanığı iyileşene kadar güneşten uzak durun.

DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURMALIYIZ?

Güneş yanığını kendiniz tedavi edebilirsiniz fakat ciddi güneş yanığı belirtilerinden birini fark ederseniz doktora başvurmanız gerekebilir.

Bu belirtiler;

-Yüksek ateş

-Titreme

-Güneş yanığı kabarcıklarının fazla olması durumunda

-Ağız kuruluğu, azalan idrara çıkma, yorgunluk ve baş dönmesi