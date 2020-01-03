Kına ile saç boyama tarifleri: Kızıl, bakır kahverengi saç nasıl elde edilir?

Saçlarınız için yeni, taze bir görünüme kavuşmak istediğinizde kına doğal içeriği ile size yardımcı olabilir. Özellikle kına gecelerinin bir parçası olan kına bir yandan da bir boya çeşidi olarak karşımıza çıkar. Saçlarınızı hatta kaşlarınızı bile hazırlamış olduğunu kına ile rahatlıkla boyayabilirsiniz. Peki, kınayla kızıl, bakır kahverengi saç nasıl elde edilir?

Kına diğer boyaların aksine tamamen doğaldır ve zararlı kimyasallar bulundurmaz. Yeşil ve siyah çeşitleriyle kına ikiye ayrılır. Saçlarınız için gerçekten iyi bir boya olan kına saçlarınızın yumuşacık olmasını sağlar. Aynı zamanda saçlarınızda yaratacağınız kızıl, kahverengi ve bakır tonları ile mükemmel bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Öyleyse kına ile kahverengi, bakır ve kızıl saç nasıl elde edilir gelin hep birlikte öğrenelim…

KINA İLE SAÇ NASIL BOYANIR?

Metal bir kabın içerisinde bir miktar süt veya suyu kına ile karıştırın. Kınayı saçınıza sürmeden önce ellerinizde iz kalmaması için eldiven kullanın. Yaklaşık 10 dakika boyunca karıştırdığınız kınayı 9-10 saat beklemeye bırakın. Boya kıvamını alan kınanızı saçınıza sürdüğünüzde 3-4 saat bekleterek istediğiniz renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

KINA İLE BAKIR RENK NASIL ELDE EDİLİR?

Mükemmel renk tonlarından biri olan bakır saç rengini kına ile rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz şekilde hazırladığınız kınanızın içine soğan kabuklarını bir su bardağı suyun içinde kaynatarak bu suya ilave edebilirsiniz. Bu karışım saçlarınıza bakır rengi verecektir.

KINA İLE KIZI RENK NASIL ELDE EDİLİR?

Satın aldığınız doğal kınayı hazırlayarak bir miktar pancar suyu ilave edip saçlarınıza kızıl bir renk verebilirsiniz.

KINA İLE KAHVERENGİ NASIL ELDE EDİLİR?

Belirttiğimiz gibi kınanızı hazırladıktan sonra bir ölçü kınanızın içerisine üç ölçü papatya suyu ilave ederek kahverengi bir ton yakalayabilirsiniz.