Kirpik botoksu nedir, nasıl yapılır?

Botoks kelimesine birçoğumuz aşinayız ancak kirpik botoksu denildiğinde pek çok kişinin aklına kirpiklere iğne ile uygulanan bir yöntem geliyor fakat sanılanın aksine sadece kirpiklere uygulanan bakım tedavisi ile kirpikler ekstra gür ve dolgun bir görünüme kavuşuyor. İşte en son teknoloji ile kirpik botoksu hakkında merak ettikleriniz.

KİRPİK BOTOKSU NEDİR?

Kirpik botoksu, doğal kirpikleri özel olarak besleyerek ve uyararak daha dolgun ve gür bir görünüme kavuşturmak için tasarlanan hidrolize bir keratin maskesidir. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için ayrıca kolajen, argan yağı, protein ve vitaminler ile desteklenmektedir. Besleyici bu maske kirpikleri daha gür ve kalın hale getirmek için keratin ile doldurur.

KİRPİK BOTOKSU NASIL UYGULANIR?

Kirpik botoksu yaptırmak için yalnızca 6 kademeden geçiliyor. Başlangıçta kirpikler yağdan arındırılarak temizliği yapılıyor. 2. Sırada ise kişinin kirpiklerine uygun kalıplar yerleştirilerek istenilen şeklin verilmesi sağlanıyor. 3. sırada kirpiklere keratin bakımı yapılıyor. 4. Sırada pigmentlerle rimel efekti veriliyor. 5. Sırada ise botoks kolojen ile kirpiklerin kalınlaşması sağlanarak son olarak kirpiklerin vitamin ile beslenmesi sağlanıyor.

KİRPİK BOTOKSU İŞLEMİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Bu işlem yaklaşık 40 dakika sürüyor. Bu kadar kısa sürede kirpiklerinizde büyük bir değişim sağlanıyor.

SONRASINDA NELER YAPILMALI?

İşlem sonrası herhangi bir bakım veya uygulamaya gerek yoktur. Kendi doğal kirpiği gibi kullanılabilir. Uygulamadan sonra kirpiklere 24 saat su değmemesi gerekiyor. Bu süre ne kadar doğru kullanılırsa o etki sağlıyor.

KİRPİK BOTOKSU NE KADAR KALICI?

Serum, bakım veya özel bir uygulama gerektirmeden 6-8 haftaya kadar kalıcılığı sürebilir. Ancak kişinin kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.