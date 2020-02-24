Kıvırcık saç bakımı nasıl yapılır?

Kıvırcık saçlar gösterişli ve hacimli yapısıyla oldukça göz alıcı saç tiplerindendir. Ancak kıvırcık saçların asi, kontrol edilmesi zor ve çok çabuk elektriklenme sorunları ile çok sık karşılaşıldığından bu saçların görünümünü muhteşem kılması için uyulması gereken bazı bakım rutinleri vardır. İşte kıvırcık saçlar için bakım önerileri...

Kıvırcık saçlara sahipseniz ve sürekli elektriklenmelerinden şikayetçiyseniz haberimizdeki öneriler tam size göre.. İşte saçlarınızın ihtiyacı olan 4 temel bakım ipucu…

KIVIRCIK SAÇLARINIZA EN UYGUN ÜRÜNLERİ KULLAN

Şampuan, bakım kremi ve kullandığın tüm ürünlerin mutlaka kıvırcık saçlara uygun olmasına özen göstermen gerekebilir.

KIVIRCIK SAÇLARINI SAÇ BAKIMI İLE CANLANDIR

Özellikle saç maskesi kullanarak inatçı buklelerinin şekil almasını kolaylaştırabilir ve saçlarının daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsin. Ayrıca şekillendirici kremleri ıslak ellerinizle saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Böylelikle buklelerinizin kıvrımlarının daha güzel şekil almasını ve onların formlarını tutmasına yardımcı olabilir.

SAÇLARINI NEME DOYUR

Kıvırcık saçlar diğer saçlara göre daha farklı bir dokuya sahiptir. Özellikle kuruma sorununun yaşadığı kıvırcık saçlar için mutlaka saçlarını nemlendirmen gerekebilir.

GENİŞ DİŞLİ TARAK KULLAN

Kıvırcık saçlara fırça tipi taraklar kullanmak saçların dolaşmasını ve hasar görmesine neden olabilir. Bu nedenle daha geniş taraklar saçlarınızdaki düğümlerin kolaylıkla açılmasını ve saçların zarar görmemesini sağlar.

SAÇLARINI YIKARKEN ASLA SICAK SU KULLANMA

Sıcak su saç köklerinin zarar görerek saçlarda seyrelme ve dökülme problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. Soğuk su saçların her zaman daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Yalnızca son durulama suyunuzu soğutarak saçlarınızı yıkadığınızda, saçlarınızdaki değişikliği fark edeceksiniz.