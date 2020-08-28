Kadınlar saçlarını boyatmayı severler. Kimi beyazlarını kapatmak, kimi saç renginin canlanmasını sağlamak ya da trend bir saç rengini denemek için buna ihtiyaç duyarlar fakat kuaför salonunda uzun bir zaman ve para harcadıktan sonra saç renginizin aktığını görmek sinir bozucudur. Aslında uygun bakım ve biraz uğraş ile, boyalı saçlarınızın uzun süre parlak ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte saç rengini koruyan bakım önerileri…

Saç boyaları saçı daha gözenekli bir hale getirebilir, bu da nemi daha kolay emmesini ve serbest bırakmasını sağlar. Her yıkamada renk moleküllerinin kaybına neden olabilir. İşlem gören saçların daha sağlıklı görünmelerini sağlamak için özel bir bakım uygulamak gerekir. Zira kısa sürede renklerini yitirir, mat ve donuk bir görünüme girerler. Peki saç rengini koruyan bakım önerileri nelerdir? İşte boyalı saçlar için en iyi saç bakım tavsiyeleri ile karşınızdayız.

BOYANIZA ÖZEL SAÇ KREMİ VE ŞAMPUAN TERCİH EDİN

Uygun bir saç kremi ve şampuan sayesinde uzun süre renklerini koruyabilirsiniz. Saç renginiz için özel tasarlanmış şampuan ve kremleri tercih edin. Saçınız için kullanacağınız renk koruyucu şampuanlar ve saç kremleri kullanmak rengi korumaya, parlaklık ve hacim kazandırmaya yardımcı olur.

YIKAMA İŞLEMİNİ EN AZA İNDİRİN

Saçlarınızdaki canlı rengin akmasını engellemek için saçlarınızı daha az yıkamaya çalışın. Sık sık saç yıkamak boya olmasa bile saç derinize ve saçlarınıza zarar verir. Bu nedenle saçlarınızı haftada 2-3 kez yıkamanız yeterlidir.

KURU ŞAMPUAN DENEYİN

Özellikle yağlı saçlara sahip olanlar saçlarının sık sık yağlanmasından şikayet eder ve bu yüzden haftada 2-3 kere yıkama sıklığı yeterli gelmeyebilir. Siz de bu durumdan muzdaripseniz saç renginizi korumak için kuru şampuan kullanabilirsiniz.

GÜNEŞTEN KORUYUN

Güneş hem cilde hem de saçlara zarar verir. Eğer boyalı saçlara sahipseniz durum daha da vahimdir. Özellikle yaz aylarında güneş koruyucu ürünlerini çantadan eksik etmemelisiniz. Saçlarınız için UV ışınlarına karşı korucu ürünleri tercih edebilirsiniz. Güneşten koruyucu spreyler saçlarınızın zarar görmesini engellemeye yardımcı olabilir.

YAĞLARLA SAÇLARINIZI BESLEYİN

Saçlarınızın nem ihtiyacını karşılamak canlı ve sağlıklı saçlar için yağlardan yardım alabilirsiniz. Saçlarınızın ipek gibi yumuşak ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olacak yağlardan yardım alarak saç tellerinin onarımını ve bakımını sağlayabilirsiniz. Ayrıca durulama gerektirmediğinden saç yıkama işleminden de size kurtaracaktır.

SICAK SUDAN KAÇININ

Saçlarınızı sıcak su ile yıkayarak temizlenmiş hissine kapılabilirsiniz. Ancak sıcak su saç diplerinize ve saçlarınıza ciddi zararlar verir. Saçlarınızın dökülmesine, canlılığını yitirmesine ve matlaşmasına neden olur hatta kepek sorunlarını da beraberinde getirir. Ayrıca saç boyanızın rengi solar ve akar. Bu nedenle ılık su kullanmak saçlar için her zaman daha iyidir.

BOYALI SAÇLARINIZI KLORDAN KORUYUN

Yüzme havuzunda fazla zaman geçiriyorsanız havuza girmeden önce saçlarınızı ıslatın ve klorun saç renginize zarar vermesini önlemek için koruyucu bir krem uygulayın. Ya da saçlarınızı klorlu sudan korumak için yüzme başlığı kullanın.