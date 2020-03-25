Cilt tonu saç rengini seçmeniz için mükemmel bir kılavuzdur. Birçok saç renginin arasında kaybolarak kafanızın karışmasına asla izin vermeyin. Saç renginize karar verirken ten renginize ve göz renginize uygun renkleri seçerek size yakışan en güzel saç rengini bulabilirsiniz. Peki, doğru saç rengi nasıl seçilir?

Saç renginizi seçmeden önce cildinizin alt tonlarını tanımlamanız gerekir. Tonun nüanslarını anlamak iyi bir saç rengi seçmek için en iyi yoldur. İşte cilt tonunuza göre doğru saç rengini bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları…

CİLT TONUNUZA UYGUN SAÇ RENGİNİ BULMANIZ İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Öncelikle kişinin nasıl bir saç renginin hayalini kurduğu oldukça önemlidir. Doğru tonu bulmak için iyi bir cilt analizi sıcak ve soğuk tonların hangisinin size daha uygun olacağına karar verme aşamasıdır. Bunun için güneşlenirken nasıl bronzlaştığınız size ipucu verecektir. Eğer hemen kızarıyorsanız sıcak ama hızlı bir şekilde bronzlaşıyorsanız soğuk bir ten rengine sahip olduğunuz anlaşılabilir. Damarlarınız mavi ya da mor ise soğuk tonlar eğer yeşil iseler sıcak tonlara aitsinizdir. Göz rengine göre uygun saç rengini bulacak olursak eğer göz renginiz koyu kahve, mavi, gri tonları ise soğuk tonları işaret eder ela, yeşil ve açık kahve tonları ise sıcak renklerin daha uygun olacağı anlamına gelir.

Cilt ve göz renginize uygun bir saç rengi deneyimi vazgeçemediğiniz bir saç rengini uzun yıllar severek kullanmanızı sağlar.