17. Tudem Edebiyat Ödülleri’nde kazananlar açıklandı
Çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenen 17. Tudem Edebiyat Ödülleri’nde dereceye giren isimlere, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal’ın tasarladığı heykelciklerin yanı sıra birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verildi.
Resimli Kitap Yarışması Kazananları:
Birincilik: Düş Kurdu (Serap Deliorman – Mehtap Temiz)
İkincilik: Evden Çıktığımda (Burcu Yılmaz)
Üçüncülük: Gece Parlayan (Ahmet Uzun – Tuba Kumaş)
Roman Yarışması Kazananları:
Birincilik: Bay Erdal’ın Tehlikeli Alakaları (Cem Aydoğan)
İkincilik: Miras (Canan Özdek)
Üçüncülük: Tanrı Küçük Tahta Parçalarını Sevmezdi (Pınar Seyhun)