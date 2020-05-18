19 Mayıs’a özel söyleşi: Arşivlerde Atatürk

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk’ü özel bir söyleşiyle anıyor. Tarihi fotoğraflar koleksiyoneri Cengiz Kahraman ve arşiv filmleri üzerine çalışan tarihçi Saadet Özen, Atatürk’e dair keşfedilmeyi bekleyen görüntülerin peşinde yaşadıklarını, arşiv ve koleksiyonların toplum hafızasındaki yerini konuşacak.

Atatürk'e dair anılar yeniden hatırlanmak üzere hafızalarımızdaki yerini koruyor. Özel günlerde çekilen unutulmaz portreler, milli mücadele yılları, bayramlar, yurt gezileri, meclis konuşmaları ve halka hitaplar sırasında çekilmiş fotoğraflar ve filmler… Bilinenlerin yanı sıra daha birçok yeni kayıt ve fotoğraf arşivlerde keşfedilmeyi bekliyor. Keşfedilen her yeni görüntü bizleri tarihte yeni bir yolculuğa çıkarıyor.

19 Mayıs Salı günü saat: 18:00'da internet üzerinden canlı gerçekleştirilecek olan söyleşi Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Instagram hesabından izlenebilecek.