19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali için geri sayım

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali bu yıl T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya'dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama dairesi, Filmhaus Frankfurt desteği ile 27 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması” bu yıl 7 kez gerçekleşecek.

ALMANYA'DA YARIŞACAK FİLMLER BELLİ OLDU

Filmler bu yıl yapımcı Cemal Okan'ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyona Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Nilay Ulusoy'dan oluşan Türkiye jürisi tarafından seçildi. Alman Jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek olan “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “En İyi Müzik”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” kategorilerindeki 7 Altın Elma Ödülleri 1 Kasım 2019 tarihindeki kapanış töreninde sahiplerini bulacak.

Türkiye Jürisi tarafından seçilerek yarışmaya alınan uzun metraj filmler ise Eylül ayında yapılacak basın toplantısıyla açıklanacak.