3. Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor

Kartal Belediyesi tarafından sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, kısa film yapımını özendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen 3. Ulusal Kısa Film Festivali 14 Mart'ta başlıyor.

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3. Ulusal Kısa Film Festivali, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 14-17 Mart tarihlerinde yapılacak olan film gösterimleri ile başlayacak. Sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve yaratıcı fikirlerin beyazperdeye yansımasına destek olmak amacıyla düzenlenen festivalde ödüller 20 Mart’ta sahiplerini bulacak. Festivalde ‘En İyi Kısa Film’ 10 bin lira, ‘En İyi İkinci Kısa Film’ 7 bin 500 lira ve ‘En İyi Üçüncü Kısa Film’ 5 bin lira ödülün sahibi olacak.

“SİNEMANIN YARATICI BAKIŞ AÇISINI BİZLERE SUNAN HİKAYELERİ İZLEYECEĞİZ”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sinema sektörüne ve sinemaya gönül veren yeteneklere destek amacıyla festivalimizi düzenliyoruz. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran filmleri Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde hep birlikte izleyeceğiz. Sinemanın yaratıcı bakış açısını bizlere sunan, bize farklı dünyaları beyazperde üzerinden yansıtan hikayeleri izleyeceğiz. 20 Mart’ta düzenlenecek ödül töreninde hayatın tüm renklerini filmleriyle buluşturan sinemacılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Filmler üzerinden hikayelerini bize anlatan eserleri, emek veren sinemacılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu. (DHA)