57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek belgesel ve kısa filmler belli oldu

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu. Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul karar verdi.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece Masalları”, Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Melik Kuru’nun “Biz Bir Aileyiz”, Emre Birişmen’in “Buhar”, Haydar Taştan’ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı’nın “Kara Kutu”, Esme Madra’nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi”, Burcu Görgün Toptaş’ın “Kırk Mum”, Irmak Karasu'nun “Mamaville”, Ayris Alptekin'in “Ondan Bahsetmiyorum”, Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” ve Murat Uğurlu’nun “Tapınak” adlı kısa filmleri gösterilecek.
Bu filmler, 20 bin TL tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü ve 10 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak.
YILIN EN YENİ BELGESELLERİ YARIŞACAK
İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise bu yıl 46 başvuru yapıldı. Seçici kurul, Zeynep Dadak'ın “Ah Gözel İstanbul”, Pervin Metin Candan’ın “Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi”, Stella Sema Yeşiltaç’ın “Eğer Ruh Donarsa…”, Metin Akdemir'in “Hayalimdeki Sahneler”, Deniz Tortum'un “Maddenin Halleri”, Serdar Kökçeoğlu'nun “Mimaroğlu”, Eytan İpeker'in “Miss Holokost Survivor”, Sidar İnan Erçelik’in “Rüzgâr Tayı”, Metin Avdaç'ın “Tipi” ve Selin Şenköken'in “Yangın Yerinde Orkideler” adlı belgesel filmlerini seçti.
Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 40 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek. Her iki yarışmayı değerlendirecek ana jüriler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
BELGESEL VE KISA METRAJ FİLM YARIŞMA ADAYLARI
ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI
Binbir Gece Masalları / Mahsum Taşkın
Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk
Biz Bir Aileyiz / Melik Kuru
Buhar / Emre Birişmen
Cengiz / Haydar Taştan
Kara Kutu / Can Deniz Atıcı
Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi / Esme Madra
Kırk Mum / Burcu Görgün Toptaş
Mamaville / Irmak Karasu
Ondan Bahsetmiyorum / Ayris Alptekin
Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta
Tapınak / Murat Uğurlu
ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi / Pervin Metin Candan
Eğer Ruh Donarsa… / Stella Sema Yeşiltaç
Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir
Maddenin Halleri / Deniz Tortum
Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker
Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik
Tipi / Metin Avdaç
Yangın Yerinde Orkideler / Selin Şenköken