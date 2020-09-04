57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek belgesel ve kısa filmler belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu. Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul karar verdi.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece Masalları”, Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Melik Kuru’nun “Biz Bir Aileyiz”, Emre Birişmen’in “Buhar”, Haydar Taştan’ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı’nın “Kara Kutu”, Esme Madra’nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi”, Burcu Görgün Toptaş’ın “Kırk Mum”, Irmak Karasu'nun “Mamaville”, Ayris Alptekin'in “Ondan Bahsetmiyorum”, Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” ve Murat Uğurlu’nun “Tapınak” adlı kısa filmleri gösterilecek.

Bu filmler, 20 bin TL tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü ve 10 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

YILIN EN YENİ BELGESELLERİ YARIŞACAK

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na ise bu yıl 46 başvuru yapıldı. Seçici kurul, Zeynep Dadak'ın “Ah Gözel İstanbul”, Pervin Metin Candan’ın “Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi”, Stella Sema Yeşiltaç’ın “Eğer Ruh Donarsa…”, Metin Akdemir'in “Hayalimdeki Sahneler”, Deniz Tortum'un “Maddenin Halleri”, Serdar Kökçeoğlu'nun “Mimaroğlu”, Eytan İpeker'in “Miss Holokost Survivor”, Sidar İnan Erçelik’in “Rüzgâr Tayı”, Metin Avdaç'ın “Tipi” ve Selin Şenköken'in “Yangın Yerinde Orkideler” adlı belgesel filmlerini seçti.

Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 40 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek. Her iki yarışmayı değerlendirecek ana jüriler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BELGESEL VE KISA METRAJ FİLM YARIŞMA ADAYLARI

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Binbir Gece Masalları / Mahsum Taşkın

Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk

Biz Bir Aileyiz / Melik Kuru

Buhar / Emre Birişmen

Cengiz / Haydar Taştan

Kara Kutu / Can Deniz Atıcı

Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi / Esme Madra

Kırk Mum / Burcu Görgün Toptaş

Mamaville / Irmak Karasu

Ondan Bahsetmiyorum / Ayris Alptekin

Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta

Tapınak / Murat Uğurlu

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak

Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi / Pervin Metin Candan

Eğer Ruh Donarsa… / Stella Sema Yeşiltaç

Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir

Maddenin Halleri / Deniz Tortum

Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu

Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker

Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik

Tipi / Metin Avdaç

Yangın Yerinde Orkideler / Selin Şenköken