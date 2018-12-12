8 bin yıllık sakızda insan DNA’sı

8 bin yıl önce sakız olarak çiğnenen huş ağacı kabuğu zifirinde, diş izleri ve insan DNA’sı izi bulundu.

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Arkeofili’nin haberine göre, 1980’lerde İsveç’in batısınde Huseby Klev adlı bir alanda başlanan kazılarda 8 bin yıl önce çiğnenen bir sakız bulundu. Bu sakızda insana ait genetik materyal olduğu ortaya çıktı. Söz konusu sakızın huş ağacı kabuğu ziftinden yapıldığı açıklandı. O dönem İskandinav avcı toplayıcıların, bu zifti silah ve alet yapımında yapıştırıcı olarak kullanmak için çiğnediği belirtildi. Alet üreticilerinin hem erkek hem de kadın olduğu ve bazılarının 5 yaşından küçük olabileceği öne sürüldü.

Moleküler antropolog Lisa Matisoo-Smith, “Binlerce yıl önce insanların çiğnedikleri bir şeyden DNA alabilmek heyecan verici. Araştırmacıların bunu ileriye götürecek birçok yolu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Araştırmacılar, eski alet üreticilerinin huş ağaçlarından damıtılan zifiri yumuşatmak için önce ateş üstünde ısıttıklarını, sonra biçimlendirmek için çiğnediklerini, ardından aletlerde kullandıklarını keşfetmişti. Matisoo-Smith ise araştırmadaki zift topaklarının taş aletlere tutturulmuş olarak bulunmadığı belirterek, “Bunlar sadece sakız çiğneyen çocuklar da olabilir” ifadesini kullandı.