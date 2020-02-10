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92. Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor
92. Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor
Oscar için geri sayımın sonuna gelindi. 92. Akademi Ödülleri için heyecan dorukta. En iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu gibi ödüllerinin sahipleri merakla bekleniyor.
Kültür Sanat 10 Şubat 2020 - 04:16

92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Amerika’nın Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli olmaya başladı.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü’nü kazandı. Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt’in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağıydı. Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu.

REUTERS

EN İYİ ANİMASYON FİLM

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Son güncelleme: 04:36 - 10.02.2020
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