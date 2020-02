92. Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor

92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyişin sonuna gelindi. Amerika’nın Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli olmaya başladı.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Oscar Ödülü’nü kazandı. Gecenin en merak edilen konularından biri Brad Pitt’in yardımcı oyuncu ödülünü alıp alamayacağıydı. Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood filmindeki rolüyle oyunculuğu dikkat çeken Pitt bu ödüle en yakın isim olarak gösteriliyordu.

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Toy Story 4

EN İYİ KISA FİLM (ANİMASYON)

Hair Love