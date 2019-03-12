Adana Tiyatro Festivali başlıyor
21. Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde başlayacak ve 30 Nisan’da sona erecek. Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali programı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un katılımıyla Adana’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Adana Tiyatro Festivali’nin programı açıklandıktan sonra Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve faaliyetlerine başlayan Sabancı Oda Tiyatrosu’nun açılışı da gerçekleştirildi.